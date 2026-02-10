Каллас: Москву нужно вынудить пойти на реальные уступки

Отвечая на вопросы Euronews в программе Europe Today, глава евродипломатии выразила обеспокоенность по поводу переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США, которые до сих пор не принесли результатов. По ее словам, тупиковая ситуация отражает отсутствие серьезности со стороны Кремля, который вынуждает Украину сдаться.

"У российских переговорщиков нет серьезных людей за столом, — утверждает Кая Каллас. — Я не ожидаю, что из этого раунда переговоров что-то получится".

На прошлой неделе делегации Украины и России провели встречу в Абу-Даби, которую украинцы назвали "конструктивной".

Кая Каллас признала, что американская администрация Дональда Трампа впервые с момента начала полномасштабного вторжения усадила обе стороны за стол переговоров, но подчеркнула, что дисбаланс между требованиями Москвы и Киева очень велик.

"Мы видим только то, что украинцы готовы уступить, чтобы закончить эту войну. Мы не видели никаких уступок с российской стороны", — подчеркнула глава евродипломатии.

Владимир Зеленский ранее сказал, что ожидает, что Дональд Трамп будет настаивать на окончании войны в июне и будет готов усилить давление на обе стороны, если этот срок будет пропущен.

При этом стоит отметить, что президент США неоднократно ставил — и не соблюдал — сроки окончания войны.

По словам Каи Каллас, на данный момент болезненные уступки, в основном касающиеся территорий, как будто бы должны делать только украинцы.

"Украинцы сами должны решить, на какие уступки они готовы пойти. Россияне требуют абсолютного максимума, того, что никогда не принадлежало им, а затем угрожают, ставят ультиматумы, применяют силу", — сказала она.

Тем временем все громче звучат призывы к ЕС назначить специального посланника, который будет представлять блок и поддерживать Украину за столом переговоров.

"Сейчас важно не то, кто это будет, а то, как и что мы хотим получить в результате. Если русские считают, что добиваются своих максимальных целей от американцев, почему они должны хотеть говорить с европейцами? Мы будем только выдвигать им требования", — отметила Кая Каллас.

По мнению главы евродипломатии, Россию нужно поставить в такое положение, чтобы она "перешла от притворства к реальным переговорам", что потребует от Запада единства сил.

ЕС и США столкнулись в своем видении того, как должен выглядеть мир в Украине. Первоначальный мирный план, согласованный напрямую с Россией, вызвал опасения европейцев о том, что Украина будет вынуждена пойти на невыгодные для нее условия.

С тех пор этот план претерпел множество изменений, но конкретных итогов мирных переговоров все еще нет.