Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

Каллас: Москву нужно вынудить пойти на реальные уступки

Euronews 10 февраля, 2026 08:59

Мир 0 комментариев

В эксклюзивном интервью Euronews главный дипломат ЕС заявила, что Кремль не воспринимает переговоры по Украине всерьез. По ее словам, Россию должны вынудить пойти на реальные уступки.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предупредила, что мирные усилия по Украине только укрепят российскую агрессию в случае, если Москва не будет вынуждена пойти на реальные уступки.

Отвечая на вопросы Euronews в программе Europe Today, глава евродипломатии выразила обеспокоенность по поводу переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США, которые до сих пор не принесли результатов. По ее словам, тупиковая ситуация отражает отсутствие серьезности со стороны Кремля, который вынуждает Украину сдаться.

"У российских переговорщиков нет серьезных людей за столом, — утверждает Кая Каллас. — Я не ожидаю, что из этого раунда переговоров что-то получится".

На прошлой неделе делегации Украины и России провели встречу в Абу-Даби, которую украинцы назвали "конструктивной".

Кая Каллас признала, что американская администрация Дональда Трампа впервые с момента начала полномасштабного вторжения усадила обе стороны за стол переговоров, но подчеркнула, что дисбаланс между требованиями Москвы и Киева очень велик.

"Мы видим только то, что украинцы готовы уступить, чтобы закончить эту войну. Мы не видели никаких уступок с российской стороны", — подчеркнула глава евродипломатии.

Владимир Зеленский ранее сказал, что ожидает, что Дональд Трамп будет настаивать на окончании войны в июне и будет готов усилить давление на обе стороны, если этот срок будет пропущен.

При этом стоит отметить, что президент США неоднократно ставил — и не соблюдал — сроки окончания войны.

По словам Каи Каллас, на данный момент болезненные уступки, в основном касающиеся территорий, как будто бы должны делать только украинцы.

"Украинцы сами должны решить, на какие уступки они готовы пойти. Россияне требуют абсолютного максимума, того, что никогда не принадлежало им, а затем угрожают, ставят ультиматумы, применяют силу", — сказала она.

Тем временем все громче звучат призывы к ЕС назначить специального посланника, который будет представлять блок и поддерживать Украину за столом переговоров.

"Сейчас важно не то, кто это будет, а то, как и что мы хотим получить в результате. Если русские считают, что добиваются своих максимальных целей от американцев, почему они должны хотеть говорить с европейцами? Мы будем только выдвигать им требования", — отметила Кая Каллас.

По мнению главы евродипломатии, Россию нужно поставить в такое положение, чтобы она "перешла от притворства к реальным переговорам", что потребует от Запада единства сил.

ЕС и США столкнулись в своем видении того, как должен выглядеть мир в Украине. Первоначальный мирный план, согласованный напрямую с Россией, вызвал опасения европейцев о том, что Украина будет вынуждена пойти на невыгодные для нее условия.

С тех пор этот план претерпел множество изменений, но конкретных итогов мирных переговоров все еще нет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
Важно

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Важно

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Наука 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Читать
Загрузка

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Читать

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Читать

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Читать

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Читать

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Читать