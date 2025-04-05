Какая погода нас ждет весной и летом? — Наблюдатель за природой Вилис Букшс

Согласно прогнозу Вилиса Букшса, апрель начнется с переменной погоды: возможны и солнечные, и пасмурные дни, а также кратковременные осадки, в том числе мокрый снег. Температура будет колебаться от слабых ночных заморозков до +3...+8°C днем.

В середине апреля ожидается переменная облачность с кратковременными осадками. В районе Пасхи возможны резкие температурные скачки – днем от +8 до +15°C, ночью возможны заморозки. Во второй половине месяца (к Юрьеву дню, 23 апреля) погода станет теплее – днем температура может достичь +18...+20°C. К концу апреля прогнозируется более сухая и солнечная погода.

А какое же нас ждет лето? По словам Букшса, природные знаки указывают на то, что лето в Латвии ибудет преимущественно сухое и теплое, даже жаркое, с большим количеством гроз, но чрезмерных дождей не будет.