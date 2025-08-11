Как защитить телефон от мошенников? Операторы требуют исправить закон!

В соседней Литве, однако, с 2024 года действует законодательство, позволяющее операторам автоматически проверять содержание SMS на наличие опасных ссылок. Это помогает не только предупреждать пользователей, но и передавать информацию в Национальный центр кибербезопасности. По данным передачи «Домская площадь» на Латвийском радио 4, такой подход стал важным шагом вперёд.

Ассоциация финансового сектора недавно сообщила о резком увеличении случаев мошенничеств: за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано 3 279 случаев, в результате которых у людей было украдено 5,36 миллионов евро. В июне мошенники выманили более 708 тысяч евро, что только подтверждает рост подобных схем.

Операторы мобильной связи также не остаются в стороне. Так, компания Bite Latvia в первой половине года заблокировала более 1,4 миллиона мошеннических звонков, а сервис безопасности компании «Антивирус Plus» предотвратил свыше 12 миллионов угроз. С похожими проблемами сталкивается и компания SIA «Tele2», которая за два последних месяца заблокировала более 100 000 звонков мошенников. Важно отметить, что система защиты «Tele2» автоматически блокирует звонки с поддельными номерами, поступающие из-за границы.

Однако даже с таким серьёзным подходом возможности защиты остаются ограниченными. Операторы могут блокировать только те угрозы, которые уже известны. Новые схемы и поддельные номера часто остаются незамеченными до тех пор, пока не нанесут ущерб. Как объясняет Херманис Эриньш, руководитель внутренних процессов безопасности компании Bite Latvia, мошенники постоянно меняют свои методы. «Как только мы блокируем один сайт или номер, через некоторое время появляется новый. И процесс борьбы с ними напоминает канализацию, которая постоянно переполняется», — говорит он.

Проблема заключается в том, что автоматические системы защиты реагируют лишь на уже известные угрозы. Мошенники же не перестают использовать новые номера и сайты, что затрудняет своевременное предупреждение пользователей. Это ещё более усложняется отсутствием общего государственного реестра для блокировки таких угроз, что делает борьбу с мошенниками ещё более трудной.

Но несмотря на усилия операторам не хватает инструментов для своевременной защиты. В Литве с 2024 года операторы могут проверять содержание SMS, что позволяет блокировать потенциально опасные ссылки до того, как они будут официально классифицированы как угроза. Это решение значительно повысило уровень безопасности и предотвращает мошенничество. В Латвии пока запрещено автоматическое анализирование содержимого сообщений, что ограничивает возможности для предсказания и предотвращения угроз.

По словам Херманиса Эриньша, операторы в Латвии также давно выступают за изменение законодательства, которое позволило бы вводить такие проверки. Он надеется, что в будущем власти поддержат инициативу, как это уже было сделано в Литве.

В ответ на запрос ЛР4 директор департамента электронных коммуникаций и почты Иварс Тауниньш подчеркнул, что в Латвии уже действуют меры по борьбе с телефонным мошенничеством, включая блокировку мошеннических звонков. Однако автоматическая проверка содержимого SMS выходит за рамки компетенции Регулятора, поскольку затрагивает вопросы защиты персональных данных. Тауниньш отметил, что для автоматической проверки SMS необходимо изменить законодательство, и это вопрос, над которым активно работают.

Херманис Эриньш также призывает граждан проявлять осторожность. Он напоминает, что мошенники могут отправлять ссылки, очень похожие на настоящие, но с небольшой подменой — например, вместо официального сайта Csdd.lv может быть ссылка на сайт с едва заметной ошибкой, как i.csdd.lv. Такие детали могут быть неприметными, но всегда должны настораживать, подчеркивает эксперт.