Как узнать, кому принадлежит квартира, если в ней никто не живёт?

Согласно положениям закона «О Земельных книгах» (далее – закон), регистрация недвижимого имущества и закрепление вещных прав являются обязательными. Все записи о недвижимости — включая землю, строения и квартиры, а также права собственности и обременения (например, ипотека, сервитут) — вносятся в Земельные книги.

Доступность Земельной книги

Земельные книги являются общедоступными, поэтому каждый имеет право ознакомиться с информацией о конкретной недвижимости, узнать, кто ее собственник, выяснить, на каком основании имущество было приобретено (например, по договору купли-продажи или в порядке наследования), есть ли обременения, и запросить об этом справку. Это обеспечивается принципом публичности Земельной книги.

Ограничение доступа к другим документам

В то же время, согласно статье 101 закона, знакомиться с журналами регистрации нотариальных действий, делами о недвижимости и книгами документов, а также получать из них справки, выписки, копии и удостоверения частные лица (за исключением собственника недвижимости и лиц, имеющих какие-либо права на нее) возможно только с разрешения судьи.

Поэтому информацию о том, когда и кем удостоверены сделки, пакеты документов, представленные в Земельную книгу, их копии или выписки из них (например, копию договора купли или выписку из него) частные лица, не связанные с данной недвижимостью, могут получить либо на основании выданной собственником доверенности, либо с разрешения судьи.

Госпошлина

Чтобы получить общедоступную информацию о недвижимости и ее собственнике, вы можете обратиться в отделение Земельной книги. Необходимо также оплатить госпошлину. Ее размер будет зависеть от объема и характера запрашиваемых данных.

Более подробную информацию о порядке запроса, о размерах госпошлины и порядке ее уплаты вы можете найти на сайте Земельной книги по адресу: www.zemesgramata.lv.