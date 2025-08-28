Как распознать педофила в школе? МОН надеется на руководство

Поводом для её комментария стал случай, когда педагога заподозрили в сексуальных преступлениях против детей. Министр подчеркнула, что безопасность школьников должна оставаться абсолютным приоритетом. По её словам, предотвращение подобных ситуаций во многом зависит от способности руководителя создать компетентную команду и следить за её деятельностью.

Мелбарде отметила, что профессиональное укрепление директоров школ, в том числе в вопросах детской безопасности, является одной из приоритетных задач Министерства образования и науки и Государственного агентства развития образования. При этом важна тесная координация между муниципалитетами и государственными службами безопасности, а также доступность специалистов по поддержке в школах. Ученикам необходимо иметь возможность безопасно сообщать о проблемах и доверять профессионалам.

Министр указала, что в некоторых случаях дети даже не осознавали, что с ними произошло, поэтому особое значение приобретает качественное сексуальное образование и содержание воспитательных уроков, которое помогает детям понимать свой опыт и своевременно обращаться за помощью.

В последние месяцы в публичном пространстве неоднократно появлялась информация о случаях, когда дети, возможно, подвергались сексуальному насилию со стороны педагогов или спортивных тренеров.

Как пояснила представитель центра «Dardedze» Анда Авена, сексуальная эксплуатация детей нередко выявляется постепенно: ребёнок делится пережитым не сразу с родителями или школой, а сначала с другом, врачом или психологом. Поэтому часть случаев становится известна специалистам лишь как отдельные признаки трудностей ребёнка.

По словам Авены, злоумышленники чаще всего ищут возможности находиться ближе к детям, поэтому особое внимание требуется школам, кружкам, лагерям и другим местам, где они проводят время. При этом не всегда речь идёт о тяжких преступлениях: в школах это могут быть сексуального характера комментарии, нежелательные прикосновения, переписка или отправка изображений и видео. Подобные действия долгое время могут оставаться незамеченными, что делает необходимым регулярный и открытый разговор о том, что допустимо, а что — нет, и как действовать в случае подозрений.

Авена подчеркнула, что система образования играет ключевую роль в профилактике. Школам следует устанавливать ясные правила поведения и реакции на случаи нарушения границ ребёнка, а также уделять больше внимания отбору сотрудников, учитывая не только наличие судимостей, но и репутацию.

Кроме того, важно регулярно говорить с детьми о безопасности в межличностных отношениях и внедрять обучение, которое помогает применять эти знания на практике. Специалист напомнила: необходимо учить и детей, и взрослых распознавать риски, уметь сказать «стоп» и знать, как действовать, если их границы нарушаются.

По её словам, только последовательная и ясная реакция на каждый сигнал способна реально обеспечить безопасность детей.