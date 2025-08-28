Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как распознать педофила в школе? МОН надеется на руководство

Редакция PRESS 28 августа, 2025 09:09

Новости Латвии 0 комментариев

Большая ответственность за безопасность в школах лежит на руководителях учебных заведений, так как именно они формируют педагогические коллективы и контролируют их работу, заявила агентству LETA министр образования и науки Даце Мелбарде.

Поводом для её комментария стал случай, когда педагога заподозрили в сексуальных преступлениях против детей. Министр подчеркнула, что безопасность школьников должна оставаться абсолютным приоритетом. По её словам, предотвращение подобных ситуаций во многом зависит от способности руководителя создать компетентную команду и следить за её деятельностью.

Мелбарде отметила, что профессиональное укрепление директоров школ, в том числе в вопросах детской безопасности, является одной из приоритетных задач Министерства образования и науки и Государственного агентства развития образования. При этом важна тесная координация между муниципалитетами и государственными службами безопасности, а также доступность специалистов по поддержке в школах. Ученикам необходимо иметь возможность безопасно сообщать о проблемах и доверять профессионалам.

Министр указала, что в некоторых случаях дети даже не осознавали, что с ними произошло, поэтому особое значение приобретает качественное сексуальное образование и содержание воспитательных уроков, которое помогает детям понимать свой опыт и своевременно обращаться за помощью.

В последние месяцы в публичном пространстве неоднократно появлялась информация о случаях, когда дети, возможно, подвергались сексуальному насилию со стороны педагогов или спортивных тренеров.

Как пояснила представитель центра «Dardedze» Анда Авена, сексуальная эксплуатация детей нередко выявляется постепенно: ребёнок делится пережитым не сразу с родителями или школой, а сначала с другом, врачом или психологом. Поэтому часть случаев становится известна специалистам лишь как отдельные признаки трудностей ребёнка.

По словам Авены, злоумышленники чаще всего ищут возможности находиться ближе к детям, поэтому особое внимание требуется школам, кружкам, лагерям и другим местам, где они проводят время. При этом не всегда речь идёт о тяжких преступлениях: в школах это могут быть сексуального характера комментарии, нежелательные прикосновения, переписка или отправка изображений и видео. Подобные действия долгое время могут оставаться незамеченными, что делает необходимым регулярный и открытый разговор о том, что допустимо, а что — нет, и как действовать в случае подозрений.

Авена подчеркнула, что система образования играет ключевую роль в профилактике. Школам следует устанавливать ясные правила поведения и реакции на случаи нарушения границ ребёнка, а также уделять больше внимания отбору сотрудников, учитывая не только наличие судимостей, но и репутацию.

Кроме того, важно регулярно говорить с детьми о безопасности в межличностных отношениях и внедрять обучение, которое помогает применять эти знания на практике. Специалист напомнила: необходимо учить и детей, и взрослых распознавать риски, уметь сказать «стоп» и знать, как действовать, если их границы нарушаются.

По её словам, только последовательная и ясная реакция на каждый сигнал способна реально обеспечить безопасность детей.

Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

Читать
Загрузка

Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Читать

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

Печатная пресса 09:42

Печатная пресса 0 комментариев

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Читать

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

Мир 09:41

Мир 0 комментариев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Читать

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

Новости Латвии 09:41

Новости Латвии 0 комментариев

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

Читать

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Читать

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

Важно 09:27

Важно 0 комментариев

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать