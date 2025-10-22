Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

После недавних трудностей со здоровьем, из-за которых пришлось перенести два долгожданных концерта в музыкальном доме Daile, маэстро Раймонд Паулс медленно, но уверенно возвращается к привычному ритму жизни. И делает он это, конечно же, у своего главного источника силы — за роялем.

«Где Маэстро черпает вдохновение и энергию? Ответ очевиден — у клавиш!» — с воодушевлением написал журналист Арнис Краузе в Instagram, поделившись трогательным видео, где Паулс вместе с молодым пианистом Матисом Жилинскисом снова оживляет музыку.

Фанаты не скрывают эмоций: комментарии полны тепла и поддержки. Инга с радостью пишет, что «Маэстро дарит своё присутствие и позволяет молодому таланту соприкоснуться с гением», а Майрита восторженно называет их совместное исполнение «великолепным дуэтом».

-Невероятно крутой дуэт Огромное спасибо, Паулс, за все твои прекрасные мелодии, которые ты даришь нам, слушателям. Я слушаю твои песни с самого детства.

-Очаровательно! Наш Маэстро дарит своё присутствие, свой талант нашему новому Маэстро!!!!!

-Его сердце бьется только для фортепиано.

Краузе также рассказал, что Раймонд Паулс вновь появился на сцене вместе с такими известными артистами, как Анце Краузе, Жорж Сиксна, Зигфрид Муктапавелс и Маргарита Вилцане.

«Когда мы предложили Маэстро принять участие в проекте DiviKrauzes, я с трудом верил, что он согласится. Но он сразу сказал “да”. Зрители, сцена, живое звучание его песен — вот его настоящая сила», — поделился журналист.

«Это было по-настоящему трогательно — снова увидеть Маэстро за роялем после вынужденной паузы. Пусть здоровье крепнет с каждым днём!» — добавил он с искренним восхищением.

Как удалось выяснить журналистам, Маэстро приболел из-за атаки какого-то осеннего вируса, но теперь он восстанавливается. его концерты не отменяли, а перенесли. Так что встреча с поклонниками обязательно состоится...