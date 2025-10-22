Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Редакция PRESS 22 октября, 2025 18:38

Важно 0 комментариев

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

После недавних трудностей со здоровьем, из-за которых пришлось перенести два долгожданных концерта в музыкальном доме Daile, маэстро Раймонд Паулс медленно, но уверенно возвращается к привычному ритму жизни. И делает он это, конечно же, у своего главного источника силы — за роялем.

«Где Маэстро черпает вдохновение и энергию? Ответ очевиден — у клавиш!» — с воодушевлением написал журналист Арнис Краузе в Instagram, поделившись трогательным видео, где Паулс вместе с молодым пианистом Матисом Жилинскисом снова оживляет музыку.

Фанаты не скрывают эмоций: комментарии полны тепла и поддержки. Инга с радостью пишет, что «Маэстро дарит своё присутствие и позволяет молодому таланту соприкоснуться с гением», а Майрита восторженно называет их совместное исполнение «великолепным дуэтом».

-Невероятно крутой дуэт Огромное спасибо, Паулс, за все твои прекрасные мелодии, которые ты даришь нам, слушателям. Я слушаю твои песни с самого детства.

-Очаровательно! Наш Маэстро дарит своё присутствие, свой талант нашему новому Маэстро!!!!! 

-Его сердце бьется только для фортепиано.

Краузе также рассказал, что Раймонд Паулс вновь появился на сцене вместе с такими известными артистами, как Анце Краузе, Жорж Сиксна, Зигфрид Муктапавелс и Маргарита Вилцане.

«Когда мы предложили Маэстро принять участие в проекте DiviKrauzes, я с трудом верил, что он согласится. Но он сразу сказал “да”. Зрители, сцена, живое звучание его песен — вот его настоящая сила», — поделился журналист.

«Это было по-настоящему трогательно — снова увидеть Маэстро за роялем после вынужденной паузы. Пусть здоровье крепнет с каждым днём!» — добавил он с искренним восхищением.

Как удалось выяснить журналистам, Маэстро приболел из-за атаки какого-то осеннего вируса, но теперь он восстанавливается. его концерты не отменяли, а перенесли. Так что встреча с поклонниками обязательно состоится...

 
 
 
 
 
Публикация от Arnis Krauze (@arniskrauze)

Комментарии (0)
Обновлено: 19:50 22.10.2025
Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Мир 18:53

Мир 0 комментариев

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Загрузка

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Выбор редакции 18:45

Выбор редакции 0 комментариев

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Выбор редакции 18:25

Выбор редакции 0 комментариев

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Новости Латвии 18:01

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

