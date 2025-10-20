Публицист «Neatkarīga» Элита Вейдемане опубликовала в микроблоге «X» лаконичную запись: «Дай Бог здоровья Раймонду Паулсу !»
Публицист Лато Лапса желает: «Давайте держать кулаки, чтобы Раймонд Паулс ещё долго-долго мог сказать богу смерти: "Нет, не сегодня!"!»
Turēsim īkšķus, lai Raimonds Pauls vēl labu laiku iespēj pateikt nāves dievam: “Nē, ne šodien!” Starp citu, bez viņa un Jāņa Petera nebūtu arī topošās strēlnieku grāmatas nosaukuma…https://t.co/7ATDRVaZdO pic.twitter.com/bv5CS4BSwF— Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) October 19, 2025
«Сейчас осень и сезон вирусов. Маэстро просто немного приболел. Он уже в преклонном возрасте, так что давайте отдадим ему дань уважения и уважения», — сказала Задовска, руководительница музыкального дома «Дайлес», порталу «jauns.lv».