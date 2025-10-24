Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как немцы помогли латышам сохранить латышский язык: Бен Латковскис

Neatkarīgā Rīta Avīze 24 октября, 2025 16:18

0 комментариев

В этом году в Сейме введена новая парламентская традиция – дебаты о государственном языке. Эти дебаты проводятся в соответствии с поправками к Регламенту Сейма, утверждёнными 14 марта 2025 года, которые предусматривают: «Каждые два года, до 15 сентября соответствующего года, Кабинет министров представляет Сейму отчёт о проделанной и запланированной работе по сохранению, защите, развитию и усилению влияния государственного языка». О вчерашней дискуссии написал на портале nra.lv Бен Латковскис.  Приведем короткие выдержки.

-Учитывая актуальность и социальную чувствительность темы, можно было ожидать оживлённой и страстной дискуссии, но, забегая вперёд, следует сразу отметить, что ничего подобного не произошло.

Хотя каждый второй выступающий начинал свою речь цитатой из латышских классиков – Яниса Райниса, Атиса Кронвалдса, Юриса Алунана, – в дальнейшем ходе выступления чаще всего наблюдался стремительный переход к бюрократическому языку, где преобладали формальные фразы. Такого, каким не владеют живые люди...

-Почти все представители правящей коалиции назвали большим достижением переход к единой системе образования на латышском языке, даже не упомянув о проблемах в этой сфере.

Отдельно следует упомянуть 700-летнее иго немецких баронов Ингриды Цирцене, во время которого сохранился латышский язык. Крайне важно понять, почему это произошло, поскольку этот процесс также имеет определённую связь с тем, что происходит сейчас.

Латышский язык не исчез на протяжении веков по той простой причине, что немцы всячески не способствовали, а, наоборот, препятствовали ассимиляции латышей, поддерживая всевозможную сегрегацию. Латышей (мужичья) отдельно, а немцев (господ и хозяев) отдельно, тщательно следя за тем, чтобы «ценная» немецкая кровь не смешивалась с «никчёмной» кровью мужиков, деревенщины. Чтобы «мужики» не стали немцами. Обе общины – немецкая и латышская – жили в сильно разделённых, параллельных мирах, которые, именно из-за желания немцев, пересекались как можно меньше.

Распространённые рассказы о великом «смешении кровей» латышей чаще всего не отражены в записях «церковных книг». Это высокомерное стремление немцев максимально обособиться в конечном итоге привело к тому, что сегодня в Латвии немцев почти нет, а немецкий язык слышен только из уст туристов. Можно сказать, что они сами виноваты в том, что не хотели, чтобы местные крестьяне стали немецкими.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно

0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно

0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно

0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно

0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно

0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

