-Учитывая актуальность и социальную чувствительность темы, можно было ожидать оживлённой и страстной дискуссии, но, забегая вперёд, следует сразу отметить, что ничего подобного не произошло.

Хотя каждый второй выступающий начинал свою речь цитатой из латышских классиков – Яниса Райниса, Атиса Кронвалдса, Юриса Алунана, – в дальнейшем ходе выступления чаще всего наблюдался стремительный переход к бюрократическому языку, где преобладали формальные фразы. Такого, каким не владеют живые люди...

-Почти все представители правящей коалиции назвали большим достижением переход к единой системе образования на латышском языке, даже не упомянув о проблемах в этой сфере.

Отдельно следует упомянуть 700-летнее иго немецких баронов Ингриды Цирцене, во время которого сохранился латышский язык. Крайне важно понять, почему это произошло, поскольку этот процесс также имеет определённую связь с тем, что происходит сейчас.

Латышский язык не исчез на протяжении веков по той простой причине, что немцы всячески не способствовали, а, наоборот, препятствовали ассимиляции латышей, поддерживая всевозможную сегрегацию. Латышей (мужичья) отдельно, а немцев (господ и хозяев) отдельно, тщательно следя за тем, чтобы «ценная» немецкая кровь не смешивалась с «никчёмной» кровью мужиков, деревенщины. Чтобы «мужики» не стали немцами. Обе общины – немецкая и латышская – жили в сильно разделённых, параллельных мирах, которые, именно из-за желания немцев, пересекались как можно меньше.

Распространённые рассказы о великом «смешении кровей» латышей чаще всего не отражены в записях «церковных книг». Это высокомерное стремление немцев максимально обособиться в конечном итоге привело к тому, что сегодня в Латвии немцев почти нет, а немецкий язык слышен только из уст туристов. Можно сказать, что они сами виноваты в том, что не хотели, чтобы местные крестьяне стали немецкими.