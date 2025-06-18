Как не отравить себя вместе с комаром? Репелленты в больших количествах вредны и для человека

"Обязательно надо смотреть на указанную на упаковке дозу, чтобы не брызгать слишком много. Иногда у людей возникает чувство, что если больше распылить, то эффект будет лучше. На самом деле это не так, потому что есть определенная концентрация, которая работает на насекомых. Если в огромных количествах обрызгивать и одежду, и кожу, тогда это будет вредно для человека. Кроме того, частенько эти средства попадают и в еду", – сказала сестра-консультант Инфоцентра по вопросам отравлений Рут Кастанье в передаче "Кофе+" на ETV+.

По ее словам, репеллент можно нанести на руку и размазать, но не обильно, чтобы средство стекало по коже. "Наносить надо на открытые части тела, потому что даже клещ прежде, чем впиться, попадает на открытые участки кожи", – пояснила она.

Однако средства, содержащие более 50% диэтилтолуамида, на кожу точно не надо распылять – лучше на рукава, штанины и носки.

"В специализированных походных магазинах продаются репелленты с содержанием активных веществ под 90%. Их нельзя разбрызгивать на воднепроницаемую одежду, так как они разрушают водоотталкивающий слой, а с резиновых сапог и велосипедного шлема снимают краску", – предупредила Кастанье.

Для лица в качестве репеллента можно использовать ароматные эфирные масла.

"Всякая летающая гнусь не любит эфирные масла, например, лаванду, гвоздику, лемонграсс. Ими можно пользоваться в области лица. Но опять же – не надо все лицо натирать маслом, а нанести на несколько точек. Запах сам оттолкнет насекомых", – отметила Кастанье.

Симптомы отравления от репеллентов – тошнота, холодный пот, бледность. У взрослого человека отравление ограничивается тошнотой или рвотой. В группу риска входят дети, если для их защиты от комаров использовать средства для взрослых, обильно разбрызгивая.

"Если ребенка тошнит, у него появилась рвота, его качает, надо реагировать и обратиться в больницу", – сказала она.

Чувствительные к сильным запахам люди могут испытывать головную боль как от репеллентов, так и от использования эфирных масел, но это не отравление.

Если репеллент попал в глаза или в рот, надо промыть слизистые в течение 15 минут водой. "Лучше, если это чистая вода, но вода из пруда и озера тоже работает", – добавила Кастанье.

В помещениях репеллентами лучше не пользоваться, а предотвратить попадание комаров, то есть использовать на окнах и дверях противомоскитные сетки. "Фумигаторы эффективны на террасах или во дворе. Есть электрические и работающие на батарейках. Обычно в них используются перметрины, которые в человеческом организме быстро разлагаются. Если использовать их в помещении без достаточной вентиляции, продукт будет накапливаться, а постоянный контакт с ядом это вредно", – добавила Рут Кастанье.