Причём обнаружили её почти случайно.

Во время лабораторного эксперимента учёные заметили странную реакцию клопов. Насекомых кормили через специальную мембрану с кровью — обычная процедура для таких исследований. Но в какой-то момент подложка в контейнере намокла.

Казалось бы, рядом еда. Однако клопы начали вести себя совершенно иначе.

Они буквально избегали влажных участков, обходили их стороной и даже не пытались приблизиться. В некоторых случаях насекомые предпочитали остаться голодными, лишь бы не контактировать с мокрой поверхностью.

Оказалось, причина может быть в особенностях их строения. У клопов очень плоское тело, а дыхательные отверстия находятся по бокам. Попадание воды может быстро перекрыть доступ воздуха, поэтому влажные поверхности для них — потенциальная опасность.

Именно поэтому насекомые инстинктивно стараются держаться подальше от влаги.

Для учёных это наблюдение оказалось неожиданно полезным. Теперь рассматриваются новые способы борьбы с клопами — например, специальные влажные барьеры или ловушки, которые будут использовать их природный страх.

Возможно, самый простой способ заставить клопов держаться подальше от кровати оказался куда ближе, чем многие думали.