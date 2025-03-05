«Как мне еще собраться?!» Силиня резко ответила Ринкевичу

Говоря о "перезапуске" (рестарте) работы правительства, Силиня отметила, что у будущих министров есть много положительных качеств и опыта, которые позволят им эффективно выполнять поставленные приоритетные задачи. Однако министры должны не только достигать целей, но и, возможно, менять свой стиль работы. Кроме того, им следует учитывать, что приоритеты необходимо реализовывать в условиях ограниченного финансирования.

Премьер-министр подчеркнула, что новые приоритеты четко обозначены, и изменения необходимы.

"Изменения будут, и это не единственные изменения, последуют и другие, но о них мы объявим после утверждения министров", – сказала она, не уточнив, какие именно перемены планируются.

Отвечая на вопрос о критике президента Эдгара Ринкевича, который призвал правительство "собраться", Силиня заявила: "Я думаю, что президенту следует самому комментировать свои высказывания."

"Как мне ещё собраться? Уволить ещё каких-то министров? Пусть тогда президент сам объяснит, что он имел в виду", – добавила она, отметив, что задаст ему этот вопрос на предстоящей встрече в среду.

Как сообщалось ранее, в рамках "перезапуска" работы правительства 21 февраля Силиня отправила в отставку министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян). Они покинули посты 26 февраля.