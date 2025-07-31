Как латышские бабушки воспитывают латышских подростков. Казалось бы, причем тут русские?

"Возвращаюсь с работы домой в третьем автобусе, два двойных сидения, расположенных напротив друг друга, заняли шесть латышских пацанов в возрасте 10-12 лет. Ведут себя очень шумно -- перекрикивают друг друга, гогочут, громко слушают музыку на мобильниках. Я сижу к ним спиной, рядом со мной женщина лет около 60, заметно мучается от шума -- неодобрительно поджимает губы, морщится, качает головой. Наконец, она не выдерживает, оборачивается и громким сердитым голосом одёргивает пацанов -- jūs uzvedaties kā krievu bērni (вы ведёте себя как русские дети)! И сразу становится тихо", - рассказала Елена и отметила, что в тот момент не нашла, что сказать.

В комментариях отметили, что "это ужасно, но не удивительно. И от того - еще ужаснее!".