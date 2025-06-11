Как элемент выполнения стратегии: Latvenergo приобрело проект ветряных электростанций

Общая рассчитанная мощность ветропарка составляет 147 мегаватт (МВт), производство ветроэнергии предполагается запустить в первой половине 2027 года.

Общие планируемые инвестиции в строительство "Pienava Wind" составляют примерно 215 млн евро. Помимо дешевой и зеленой энергии, самоуправления Тукумса и Добеле в результате реализации проекта получат вклад в виде ежегодного платежа на сумму более чем 350 000 евро.

Для "Latvenergo" эта сделка важна как элемент выполнения стратегии концерна: планируется, что в начале 2027 года "Latvenergo" будет оперировать дополнительными мощностями энергоресурсов в примерном объеме 1150 МВт, чем будет обеспечен рост зеленой и конкурентоспособной энергетики в регионе.

Латвийское ООО "Eolus" продолжит развитие парка до завершения работ по строительству проекта.

В проекте "Pienava Wind" планируется установить 21 ветроэлектростанцию фирмы "Nordex" общей мощностью 147 МВт. Мощность каждой ветроэлектростанции составит 7 МВт.

Проект включает в себя строительство всей необходимой инфраструктуры, в том числе подъездных путей, установочных платформ, высоковольтных подстанций, высоковольтных и кабельных линий среднего напряжения с оптико-волоконными коммуникациями. Кроме того, в проект включено создание и обновление местных и районных автомобильных дорог, необходимых для логистических нужд ветропарка.

Приобретение проекта "Pienava Wind" соответствует стратегии концерна "Latvenergo", и на его приобретение 2 июня 2025 года получено положительное решение собрания акционеров "Latvenergo".

Как сообщалось, оборот концерна "Latvenergo" в прошлом году составил 1,704 млрд евро, а прибыль - 273,65 млн евро. Оборот материнской компании составил 1,057 млрд евро, а прибыль - 265,575 млн евро.

"Latvenergo" занимается производством и продажей электроэнергии и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и обеспечением услуг по распределению электроэнергии. Облигации "Latvenergo" котируются в списке долговых ценных бумаг биржи "Nasdaq Riga".

ООО "Eolus" зарегистрировано в 2011 году, основной капитал предприятия составляет 6,027 млн евро. Компания принадлежит шведскому "Eolus Vind".

