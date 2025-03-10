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Как будто я не в Латвии: покупатели в шоке от этикеток на английском

Редакция PRESS 10 марта, 2025 16:35

Латышские СМИ 0 комментариев

LETA

Было много дискуссий об использовании русского языка в Латвии, но английский язык также не менее широко используется в нашей стране. Не все понимают его свободно. «Я не хочу заходить в магазин и чувствовать себя так, будто нахожусь в чужой стране, где ничего не понимаешь», — своим мнением поделилась возмущенная читательница LA.LV. Портал разбирался в ситуации

В частности, внимание покупательницы привлекли продукты серии «Rimi Smart», которые украшены гигантскими надписями на английском языке: «Например, красная свекла продается с наклейкой «PICKLED BEETROOTS». Также отмечены апельсиновый и яблочный сок. «В этой линейке определенно есть и другие продукты с английскими этикетками».

Женщина считает, что законы необходимо изменить, если они допускают такое использование английского языка. По ее мнению, буквы на этикетках продуктов на латышском языке слишком мелкие и их трудно прочитать.

«Эта ситуация дискредитирует людей, которые не знают английский язык и не взяли с собой в супермаркет увеличительное стекло или очки. Я хочу чувствовать себя в Латвии как Латвии, а не как в Англии. Чтобы мне не нужно было ломать голову и идти в магазин со словарем. Может ли кто-нибудь объяснить, почему закон допускает унижение коренных народов? «Разве мы не можем просто поставить лобби супермаркетов на место и сказать, что они не будут диктовать здесь правила?»

Понимая, что это вопрос не о конкретном магазине, а о ситуации в целом, но поскольку в вопросе в качестве примера конкретно упоминается линейка продукции «Rimi», портал связался с этой компанией, попросив прокомментировать ситуацию.

Эверита Бычкова, руководитель отдела внешних коммуникаций Rimi Latvia, поясняет: «Продукция Rimi Smart производится и доступна в магазинах Rimi по всей Балтии, поэтому названия, включенные в дизайн продукции, предназначены для использования в Латвии, Литве и Эстонии. Упаковка соответствует законодательству каждой страны, чтобы покупатели могли ознакомиться с названием продукта, составом и производителем на своем родном языке. Мы также тщательно работаем над дизайном продукции, чтобы покупатель мог по упаковке товара четко понять, что это за продукт, и при необходимости мог прочитать более подробную информацию на этикетке на национальном языке».

А как обстоит дело с точки зрения языка? Издание обратилось за советом в Государственный языковой центр.

Ответ Вилниса Кушкиса, руководителя отдела регионального контроля языка Управления контроля языка Центра государственного языка, таков: «К импортным продуктам питания, реализуемым в Латвии, применяется третья часть статьи 21 Закона о государственном языке, которая гласит, что любой импортируемый товар, этикетка, инструкция по эксплуатации, гарантийные документы или технический паспорт которого содержат информацию на иностранном языке, должен сопровождаться переводом этой информации на государственный язык.

Центр государственного языка поясняет, что в данном конкретном случае информация, которая в соответствии с правовыми нормами должна быть предоставлена ​​потребителям о пищевых продуктах, должна быть предоставлена ​​на государственном языке.

Могут быть отдельные случаи, когда наименование товара также должно быть переведено на государственный язык, например, если данный товар можно спутать с другим товаром и тем самым ввести потребителя в заблуждение, но оценка конкретного вопроса относится к компетенции других учреждений.

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