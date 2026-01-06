Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как 5-й пункт НАТО: «коалиция решительных» обсуждает гарантии безопасности для Украины

Euronews 6 января, 2026 12:26

Мир 0 комментариев

Лидеры примерно 35 стран встретятся в Париже во вторник, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины — важнейший компонент любого будущего мирного соглашения, призванного положить конец полномасштабному вторжению России.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи заявил, что после заключения любой сделки ожидается утверждение «твёрдых обязательств» по защите Украины от дальнейшей агрессии России:

«6 января в Париже многие европейские государства и союзники возьмут на себя конкретные обязательства по защите Украины и обеспечению справедливого и прочного мира на европейском континенте».

Ожидается, что в Парижском саммите примут участие спецпредставитель США Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. 3 января советники по национальной безопасности европейских стран встречались в Киеве, где обсуждали потенциальный мирный план для Украины.

После этих переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится как к возможности заключить мирное соглашение, так и к необходимости продолжать защищать страну от российской агрессии.

Что стоит на повестке дня в Париже?

Обсуждение гарантий безопасности следует за совместным заявлением, которое европейские лидеры сделали по итогам декабрьской встречи в Берлине. Политики сосредоточатся на долгосрочных гарантиях, которые будут направлены на предотвращение любого нападения или вторжения России в будущем.

Эти гарантии, вместе с постоянной военной и политической поддержкой Запада, рассматриваются Киевом и Вашингтоном как важнейшая часть любого возможного мирного соглашения.

Обязательства, напоминающие 5-ю статью устава НАТО — о коллективной обороне, — должны убедить Украину отказаться от закреплённого в конституции стремления в НАТО, в обмен на надёжное и сильное сдерживание.

Гарантия, подобная статье 5, станет большой ответственностью для европейских правительств и потребует утверждения национальными парламентами, что всегда сопряжено с риском. Одобрение со стороны Конгресса США могло бы помочь смягчить сомнения некоторых европейских стран.

Ещё одно ключевое направление работы — механизм проверки нарушений потенциального будущего прекращения огня и распределение ответственности, поскольку выявленное нарушение как раз и может привести в действие гарантии, подобные 5-й статье. Предлагаемая система предусматривает использование высоких технологий на всей линии соприкосновения.

Другой уровень гарантий безопасности — вступление Украины в Европейский Союз. Нынешний мирный план из 20 пунктов предусматривает вступление к январю 2027 года, что многие чиновники в Еврокомиссии считают невыполнимым. Скорее всего, дата изменится, Украина будет вступать в блок поэтапно, чтобы избежать сбоев, например, на сельскохозяйственных рынках.

Для Киева указание чёткой даты является главным приоритетом, так как это поможет смягчить боль от территориальных уступок и способствовать положительному результату возможного референдума.

Администрация США неоднократно заявляла, что Европа должна брать на себя больше ответственности за будущую безопасность Украины.

После встречи президента Трампа и Зеленского во Флориде в декабре президент США предположил, что соглашение о безопасности будет «сильным» и что «европейские страны принимают в этом самое активное участие».

«Я считаю, что европейские страны повели себя правильно, они очень заинтересованы в этой встрече и в том, чтобы сделка состоялась. Они все потрясающие люди», — заявил Трамп.

Один из самых спорных пунктов парижской повестки — возможность размещения войск на территории Украины или в соседних странах, но вдали от линии фронта.

Россия заявила, что для неё неприемлемо размещение войск НАТО на украинской земле.

Мирный план по Украине

После переговоров с Трампом в Мар-а-Лаго украинский президент заявил, что гарантии безопасности Украины со стороны США «согласованы на 100%».

«Это большое достижение, мирный план из 20 пунктов согласован на 90%, а гарантии безопасности США Украине согласованы на 100%», — сказал Зеленский журналистам. — «Гарантии безопасности между США, Европой и Украиной практически согласованы. Военные аспекты согласованы на 100%».

Зеленский отметил, что после встречи в Париже ожидается согласование документов «на уровне всех лидеров» и только после этого будет назначена встреча с Трампом и европейскими политиками.

А после такой встречи, как Зеленский пояснил журналистам, — «если всё будет идти поэтапно, состоится встреча в том или ином формате с русскими».

