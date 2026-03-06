К вечеру заметно потеплеет по всей стране

День пройдет без осадков. Ветер будет слабый, с юга и запада.

Температура воздуха в большинстве районов страны поднимется до +6...+11 градусов, чуть прохладнее будет в юго-восточных районах, где сохраняется много снега, и у моря.

В Риге температура на солнце во второй половине дня составит около +10 градусов. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер.

Год назад 6 марта воздух на большей части Латвии прогрелся до +11...+15 градусов. В Даугавпилсе национальный рекорд тепла для этой даты был превышен на 1,7 градуса - столбики термометров поднялись до +15,5 градуса.

По предварительным прогнозам на следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха местами поднимется выше +10 градусов, оставшийся снег растает на большей части страны. Более быстрое повышение уровня воды ожидается в бассейнах рек Гауя и Даугава.

