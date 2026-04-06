К облету Луны готовы: астронавты максимально отдаляются от Земли (прямой эфир)

Редакция PRESS 6 апреля, 2026 17:36

Экипаж миссии "Артемида-2" осуществляет первый пилотируемый облет Луны со времен "Аполлона 17", который поставил последнюю точку в эпохе лунных экспедиций 20 века.

Команда Артемида-2" готова, к важнейшим суткам миссии: космический корабль "Орион" вошел в «сферу влияния» Луны, чтобы начать облет вокруг нее.

В ночь на 7 апреля то время астронавты отдалятся от Земли на максимальное расстояние в истории и примерно на 40 минут связь с ними исчезнет.

В это время команда из 4 человек будет наблюдать спутник Земли, проводить научные исследования и даже увидит солнечное затмение из уникальной точки – за пределами орбиты. Научная программа включает 10 основных задач и 35 целей для наблюдений. Астронавты будут работать посменно, парами, фиксируя голосовые заметки через специальное приложение, и делать тысячи снимков кратеров, равнин и гор. "Мы увидим Луну, составим ее карту, а затем пойдем на возвращение", - говорит руководитель полета Джадд Фрилинг. По словам геолога НАСА Келси Янг, экипаж сможет разглядеть "определенные куски дальней стороны, которые никогда не видели люди", включая значительную часть бассейна Ориентале.

Сообщается, что с учетом прогнозируемой потери связи с диспетчерским центром экипаж провел проверку ручного управления кораблем и еще раз изучил план облета Луны.

В рамках миссии "Артемида-2", начатой второго апреля, люди отправились к Луне впервые более чем за полвека."Артемида-2" - ключевой элемент новой лунной программы США. Во время полёта астронавты должны испытать систему жизнеобеспечения в глубоком космосе.

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

11:26

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

11:23

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

11:15

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

11:02

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

10:55

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

