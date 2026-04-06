К облету Луны готовы: астронавты максимально отдаляются от Земли (прямой эфир)

Команда Артемида-2" готова, к важнейшим суткам миссии: космический корабль "Орион" вошел в «сферу влияния» Луны, чтобы начать облет вокруг нее.

В ночь на 7 апреля то время астронавты отдалятся от Земли на максимальное расстояние в истории и примерно на 40 минут связь с ними исчезнет.

В это время команда из 4 человек будет наблюдать спутник Земли, проводить научные исследования и даже увидит солнечное затмение из уникальной точки – за пределами орбиты. Научная программа включает 10 основных задач и 35 целей для наблюдений. Астронавты будут работать посменно, парами, фиксируя голосовые заметки через специальное приложение, и делать тысячи снимков кратеров, равнин и гор. "Мы увидим Луну, составим ее карту, а затем пойдем на возвращение", - говорит руководитель полета Джадд Фрилинг. По словам геолога НАСА Келси Янг, экипаж сможет разглядеть "определенные куски дальней стороны, которые никогда не видели люди", включая значительную часть бассейна Ориентале.

Сообщается, что с учетом прогнозируемой потери связи с диспетчерским центром экипаж провел проверку ручного управления кораблем и еще раз изучил план облета Луны.

В рамках миссии "Артемида-2", начатой второго апреля, люди отправились к Луне впервые более чем за полвека."Артемида-2" - ключевой элемент новой лунной программы США. Во время полёта астронавты должны испытать систему жизнеобеспечения в глубоком космосе.