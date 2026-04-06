Российская фигуристка обиделась: случай в миланском аэропорту (ВИДЕО)

После участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане спортсменка хотела купить серьги и кольцо в магазине Dior , но продавцы отказались продать ей их, увидев её российский паспорт. Похожая ситуация произошла и в магазине Louis Vuitton. Когда Петросян попросила своего грузинского друга сделать для неё покупку, сотрудники магазина также отказали ему, увидев, что он летит в Москву.

«Это кажется неправильным. Заставляет задуматься, стоит ли вообще покупать продукцию этих марок», — сказала Петросян.

Эта акция связана с санкциями Европейского союза против России. Согласно Регламенту Совета ЕС № 833/2014 (с поправками, в частности, статье 3h и Приложению XVIII), запрещается продавать, поставлять или экспортировать определенные предметы роскоши (включая ювелирные изделия, сумки, одежду и т. д. стоимостью более 300 евро) прямо или косвенно в Россию или для использования в России. В аэропортах часто проверяют паспорта и посадочные талоны, чтобы избежать нарушения санкций. Об этом инциденте сообщил Брайан Макдональд, ирландский журналист, проживающий в России, в своем аккаунте в Twitter.

Russian figure skater Adeliya Petrosyan says she was refused service at Milan airport boutiques after staff saw her Russian passport, and even trying to buy through a non-Russian companion didn’t work:



"I wanted to buy earrings and a ring at Dior, but once they saw my Russian… — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) April 5, 2026

