Четыре вида доверенностей: в чём разница и какую лучше оформить?

Есть четыре вида доверенности:
• Специальная доверенность (Speciālpilnvara) — поручает ведение отдельных и конкретных дел.
• Генеральная доверенность (Ģenerālpilnvara) — поручает ведение только определенных категорий дел.
• Универсальная доверенность (Universālpilnvara) — поручает ведение всех дел доверителя.
• Будущая доверенность (Nākotnes pilnvarojums) — дает право поверенному представлять доверителя в ситуации, когда тот по состоянию здоровья или по другим причинам утратит способность понимать значение своих действий и руководить ими.
Будущая доверенность вступает в силу в день его заключения, однако она начинает свое действие с момента, когда выдано заключение врачебной комиссии (такое же как выдают при признании недееспособным).
Таким образом, сначала врачебная комиссия дает заключение о том, утратил ли человек из-за нарушений ментального или физического характера способность понимать значение своих действий и руководить ими.
Эту справку может запросить будущий поверенный. После получения заключения врачебной комиссии сведения в регистр будущего полномочия может внести любой присяжный нотариус.
Такой вариант гораздо легче, чем объявлять человека ограниченно дееспособным через суд.
Этот процесс я описывал этот процесс здесь:
Конечно проще на всякий случай оформить универсальную или генеральную доверенность. Но люди и ситуации бывают разные.
Будущая доверенность может быть вариантом для тех, кто не хочет, чтобы кто-то имел право от его имени принимать важные решения выдав, например, универсальную доверенность, но хочет подстраховаться и дать такую возможность на случай резкого ухудшения своего здоровья.
Конечно, всего не предусмотришь, но иногда можно и подстраховаться.