Четыре вида доверенностей: в чём разница и какую лучше оформить?

Редакция PRESS 6 апреля, 2026 15:51

Юридическая консультация 0 комментариев

Часто людям не обойтись без доверенностей родных и близких. Но позаботиться о них нужно заранее.  А доверенностей у нас, оказывается, разные виды - какие они и что лучше выбрать, рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Есть четыре вида доверенности:

• Специальная доверенность (Speciālpilnvara) — поручает ведение отдельных и конкретных дел.

• Генеральная доверенность (Ģenerālpilnvara) — поручает ведение только определенных категорий дел.

• Универсальная доверенность (Universālpilnvara) — поручает ведение всех дел доверителя.

• Будущая доверенность (Nākotnes pilnvarojums) — дает право поверенному представлять доверителя в ситуации, когда тот по состоянию здоровья или по другим причинам утратит способность понимать значение своих действий и руководить ими.

Будущая доверенность вступает в силу в день его заключения, однако она начинает свое действие с момента, когда выдано заключение врачебной комиссии (такое же как выдают при признании недееспособным).

Таким образом, сначала врачебная комиссия дает заключение о том, утратил ли человек из-за нарушений ментального или физического характера способность понимать значение своих действий и руководить ими.

Эту справку может запросить будущий поверенный. После получения заключения врачебной комиссии сведения в регистр будущего полномочия может внести любой присяжный нотариус.

Такой вариант гораздо легче, чем объявлять человека ограниченно дееспособным через суд.

Этот процесс я описывал этот процесс здесь:
Конечно проще на всякий случай оформить универсальную или генеральную доверенность. Но люди и ситуации бывают разные.

Будущая доверенность может быть вариантом для тех, кто не хочет, чтобы кто-то имел право от его имени принимать важные решения выдав, например, универсальную доверенность, но хочет подстраховаться и дать такую возможность на случай резкого ухудшения своего здоровья.

Конечно, всего не предусмотришь, но иногда можно и подстраховаться.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

