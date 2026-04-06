Четыре вида доверенностей: в чём разница и какую лучше оформить?

Есть четыре вида доверенности:

• Специальная доверенность (Speciālpilnvara) — поручает ведение отдельных и конкретных дел.

• Генеральная доверенность (Ģenerālpilnvara) — поручает ведение только определенных категорий дел.

• Универсальная доверенность (Universālpilnvara) — поручает ведение всех дел доверителя.

• Будущая доверенность (Nākotnes pilnvarojums) — дает право поверенному представлять доверителя в ситуации, когда тот по состоянию здоровья или по другим причинам утратит способность понимать значение своих действий и руководить ими.

Будущая доверенность вступает в силу в день его заключения, однако она начинает свое действие с момента, когда выдано заключение врачебной комиссии (такое же как выдают при признании недееспособным).

Таким образом, сначала врачебная комиссия дает заключение о том, утратил ли человек из-за нарушений ментального или физического характера способность понимать значение своих действий и руководить ими.

Эту справку может запросить будущий поверенный. После получения заключения врачебной комиссии сведения в регистр будущего полномочия может внести любой присяжный нотариус.

Такой вариант гораздо легче, чем объявлять человека ограниченно дееспособным через суд.

Этот процесс я описывал этот процесс здесь:

Конечно проще на всякий случай оформить универсальную или генеральную доверенность. Но люди и ситуации бывают разные.

Будущая доверенность может быть вариантом для тех, кто не хочет, чтобы кто-то имел право от его имени принимать важные решения выдав, например, универсальную доверенность, но хочет подстраховаться и дать такую возможность на случай резкого ухудшения своего здоровья.

Конечно, всего не предусмотришь, но иногда можно и подстраховаться.