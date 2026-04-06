Самолет врезался в скалу: РФ подтвердила гибель ещё одного генерала

Среди погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 вечером 31 марта в аннексированном Крыму был командир смешанного авиационного корпуса Северного флота ВС России, генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона, передает агентство "Интерфакс".

Ранее Чибис сообщал, что в числе погибших при крушении Ан-26 в Крыму были военнослужащие Северного флота.

2 апреля об этом сообщала русская служба ВВС со ссылкой на источники. Согласно ним, Ан-26 разбился в районе села Куйбышево Бахчисарайского района.

По данным Минобороны РФ, на борту находились 29 человек - 23 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли.

"Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность", - заявило ведомство, уточнив, что "поражающего воздействия" на самолет не было". Источники агентства "Интерфакс" утверждают, что самолет врезался в скалу.

СМИ: Отрощенко - пятый погибший генерал-лейтенант армии РФ

Согласно подсчетам издания "Медиазона" и русской службы ВВС, Александр Отрощенко стал уже пятым генерал-лейтенантом российской армии, погибшим с начала полномасштабной войны РФ против Украины. По данным СМИ, генерал находился на борту в качестве пассажира.

Как следует из открытых источников, Александр Отрощенко в 2010-2013 годах командовал морской авиацией Черноморского флота РФ, затем возглавил морскую авиацию Северного флота и командовал 45-й армией ВВС РФ.

Звание генерал-лейтенанта ему присвоили в 2019 году, а спустя 5 лет назначили командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота. Отрощенко принимал участие в аннексии Крыма в 2014 году и в российской военной операции в Сирии, уточняет издание The Insider.