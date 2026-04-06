Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 13. Апреля Завтра: Egils, Nauris
Доступность

Самолет врезался в скалу: РФ подтвердила гибель ещё одного генерала

© Deutsche Welle 6 апреля, 2026 17:51

Мир

Губернатор Мурманской области Чибис подтвердил гибель генерал-лейтенанта Отрощенко и военнослужащих Северного флота при крушении Ан-26 в Крыму 31 марта. Ранее об этом сообщала русская служба ВВС со ссылкой на источники.

Среди погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 вечером 31 марта в аннексированном Крыму был командир смешанного авиационного корпуса Северного флота ВС России, генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона, передает агентство "Интерфакс".

Ранее Чибис сообщал, что в числе погибших при крушении Ан-26 в Крыму были военнослужащие Северного флота.

2 апреля об этом сообщала русская служба ВВС со ссылкой на источники. Согласно ним, Ан-26 разбился в районе села Куйбышево Бахчисарайского района.

По данным Минобороны РФ, на борту находились 29 человек - 23 пассажира и 6 членов экипажа, все они погибли.

"Предварительная причина катастрофы - техническая неисправность", - заявило ведомство, уточнив, что "поражающего воздействия" на самолет не было". Источники агентства "Интерфакс" утверждают, что самолет врезался в скалу.

СМИ: Отрощенко - пятый погибший генерал-лейтенант армии РФ

Согласно подсчетам издания "Медиазона" и русской службы ВВС, Александр Отрощенко стал уже пятым генерал-лейтенантом российской армии, погибшим с начала полномасштабной войны РФ против Украины. По данным СМИ, генерал находился на борту в качестве пассажира.

Как следует из открытых источников, Александр Отрощенко в 2010-2013 годах командовал морской авиацией Черноморского флота РФ, затем возглавил морскую авиацию Северного флота и командовал 45-й армией ВВС РФ.

Звание генерал-лейтенанта ему присвоили в 2019 году, а спустя 5 лет назначили командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота. Отрощенко принимал участие в аннексии Крыма в 2014 году и в российской военной операции в Сирии, уточняет издание The Insider.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега
Важно

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
Важно

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

Читать
Загрузка

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей

Новости Латвии 12:03

Новости Латвии 0 комментариев

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Читать

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Важно 11:53

Важно 0 комментариев

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Важно 11:48

Важно 0 комментариев

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Важно 11:26

Важно 0 комментариев

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

Важно 11:25

Важно 0 комментариев

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать