Пакистанские посредники передали Тегерану и Вашингтону план завершения войны; в Иране убит глава разведки КСИР

Иран заявляет, что изучает план, но не согласится открыть пролив в обмен на временное перемирие. Представитель Белого дома сообщил Би-би-си, что предложение о перемирии — «одна из многих идей», и Дональд Трамп ее пока не одобрил. По его словам, операция против Ирана продолжается.

Тем временем ЦАХАЛ сообщил об уничтожении командующего разведкой Корпуса стражей Исламской революции Маджида Хадеми. Ранее его гибель уже признал Иран.

План перемирия

Иран и США получили план по прекращению военных действий, который может вступить в силу в понедельник и привести к возобновлению судоходства в Ормузском проливе, сообщил агентству Reuters в понедельник источник, знакомый с предложениями.

По его словам, Пакистан подготовил рамочное соглашение о прекращении военных действий, которое было передано Ирану и США минувшей ночью. Предложение предусматривает два этапа: немедленное прекращение огня и последующее заключение всеобъемлющего соглашения.

«Все элементы должны быть согласованы сегодня», — сказал источник, добавив, что первоначальное соглашение будет оформлено в виде меморандума о взаимопонимании, который будет окончательно согласован в электронном виде через Пакистан — пока единственный канал связи в ходе переговоров.

По данным источников американского издания Axios, посредники пытаются выработать меры по укреплению доверия, которые Иран мог бы предложить в отношении открытия Ормузского пролива и запасов высокообогащенного урана.

Посредники хотят понять, сможет ли Иран предпринять частичные шаги по обоим вопросам на первом этапе соглашения. Они также работают над мерами, которые администрация Трампа могла бы принять, чтобы дать Ирану гарантии того, что перемирие не будет временным и что война не возобновится.

Иранские официальные лица ранее заявили агентству Reuters, что Тегеран стремится к постоянному прекращению огня с гарантиями, что он не подвергнется повторному нападению со стороны США и Израиля. Они подтвердили, что Иран получил сообщения от посредников, включая Пакистан, Турцию и Египет.

Два пакистанских источника сообщили, что Иран пока не выдвинул своих обязательств, несмотря на активизацию усилий на гражданском и военном уровнях.

О возможном 45-дневном перемирии накануне сообщило издание Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и странах региона. По их мнению, шансы на достижение частичной договоренности в течение следующих 48 часов невелики.

Ответ Ирана

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаеи заявил, что его ведомство подготовило ответ посредникам.

Государственное информационное агентство IRNA цитирует Багаеи, заявившего, что 15-пунктный план, переданный США через посредников, «ни в коем случае не приемлем для нас».

Он добавил, что переговоры о прекращении конфликта «несовместимы с ультиматумами и угрозами совершения военных преступлений». Вместо этого, по его словам, Иран сформулировал ряд требований, «основанных на наших собственных интересах и соображениях».

«Мы с самого начала знали, чего хотим и какие красные линии не готовы пересекать, и наша позиция ясна даже сейчас. С того самого момента, когда зашла речь об этом, наши ответы были готовы», — говорит он, добавляя, что Иран сформулировал свои собственные ответы и «объявит подробности в надлежащее время».

«Если США воплотят в жизнь свою угрозу нанести удар по гражданской инфраструктуре Ирана, это, несомненно, вызовет решительный и всеобъемлющий ответ со стороны Вооруженных сил Исламской Республики Иран», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой французского МИД Жаном-Ноэлем Барро.

Арагчи заявил, что угроза со стороны США «сводится к узакониванию военных преступлений и геноцида».

Убит глава разведки КСИР

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и Армия обороны Израиля взяли на себя ответственность за убийство командующего разведкой Корпуса стражей Исламской революции Маджида Хадеми.

ЦАХАЛ сообщил в своем телеграм-канале, что его убийство является «еще одним серьезным ударом» по КСИР.

В большинстве случаев Иран подтверждает гибель своих высокопоставленных командиров только после того, как ответственность за это берут на себя Израиль или США. Однако на этот раз Иран объявил об этом раньше.

Хадеми был назначен командующим разведывательной организацией КСИР через четыре дня после того, как 15 июня 2025 года его предшественник, Мохаммад Каземи, был убит в результате израильского удара.

Еще в августе прошлого года Хадеми призвал парламент уделить приоритетное внимание завершению создания внутренней интрасети, заявив, что она необходима для «защиты суверенитета» киберпространства Ирана.

В настоящее время в Иране по-прежнему действует блокировка интернета — с момента начала войны 28 февраля, хотя некоторые внутренние веб-сайты и приложения остаются доступными внутри страны.

Армия обороны Израиля выступила с предупреждением в адрес жителей южных пригородов ливанской столицы Бейрута.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ по связям с арабскими СМИ Авихай Адраи заявил, что Израиль продолжает операции и наносит удары по различным районам южных пригородов.

В воскресенье по всему Ливану погибли по меньшей мере 11 человек. А всего, по данным ливанских властей, с 2 марта в результате израильских ударов погибл 1461 человек.

По данным информационного агентства Fars, связанного с Корпусом стражей Исламской революции, в результате американо-израильского удара по жилому району в провинции Тегеран погибли 13 человек. Издание сообщило, что шестеро из погибших в этом районе в ночное время были детьми.

Удар повредил несколько зданий Университета Шарифа в Тегеране. Несколько иранских СМИ сообщают, что подача газа, прерванная в результате атаки, в настоящее время восстановлена.

Как сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, ЦАХАЛ нанес удар по нефтехимическому комплексу «Южный Парс» в Ассалуе.

Как сообщает информационное агентство Tasnim, были атакованы компании, обеспечивающие Асалуйе электроэнергией, водой и кислородом, однако сам нефтехимический комплекс «Парс» не пострадал. Тем не менее подача электроэнергии на все нефтехимические установки в Асалуйе была прервана.

Израиль

Службы экстренной помощи сообщают о нескольких пострадавших после ночных ударов по стране. В Хайфе оказали медицинскую помощь четырем пострадавшим, в том числе двум подросткам, еще двое получили ранения в результате обстрела в центральной части Израиля.

Позже израильские военные заявили, что работают над перехватом ракет, запущенных из Ирана. Вскоре после этого они объявили, что по всей стране можно безопасно покидать укрытия.

Объединенные Арабские Эмираты

Обломки, упавшие на комплекс технологической компании Raneen Systems, ранили гражданина Ганы в промышленной зоне Абу-Даби, сообщила пресс-служба Абу-Даби.

Власти заявляют, что занимаются ликвидацией последствий атаки иранского дрона на одного из двух основных телекоммуникационных операторов страны, Du, на востоке ОАЭ. Они добавляют, что о пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Саудовская Аравия

Представитель Министерства обороны страны сообщил, что за последние несколько часов перехвачены и уничтожены два дрона.