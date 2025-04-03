К Латвии подходит холодный фронт: в пятницу резко похолодает

На побережье сохранится более прохладная погода, где температура поднимется до +9..+14 градусов. В целом по стране это будет самый теплый день с октября.

Погода останется сухой и солнечной, в восточных регионах местами ожидается повышенная облачность. Ожидается слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков и слабый ветер. Воздух прогреется до +18 градусов, у моря будет холоднее.

Погоду определяет антициклон. С севера приближается холодный фронт, поэтому в пятницу погода станет значительно холоднее. Атмосферное давление 1024-1028 гектопаскалей на уровне моря.