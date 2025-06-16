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К концу августа планируется создать партию «Восходящее солнце»; кто и зачем ее основал (2)

© LETA 16 июня, 2025 11:23

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Партия основана на принципах национализма и консервативизма, как рассказал агентству LETA ее представитель Райвис Зелтитс, ранее бывший генеральным секретарем Нацобъединения.

Что касается идеологической направленности, Зелтитс подчеркнул, что организация будет ориентироваться на практические действия и общественные инициативы. Ее деятельность будет осуществляться через конкретные мероприятия, в частности, уличные акции и общественные кампании. Параллельно будет разработана экономическая и социальная программа. Отличия от других партий, например, Нацобъединения, будут скорее в деятельности и в подходе, чем в идеологических нюансах, отметил Зелтитс.

Зелтитс заверил, что "Восходящее солнце" (Austošā saule) планирует участвовать в следующих выборах в Сейм, главная цель партии - пройти в парламент, чтобы осуществлять политическую власть. Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов выборов.

Он также пояснил, что организация сейчас ведет деятельность как общество, но фактически уже функционирует как партия. Чтобы получить официальный статус партии, необходимо удовлетворить установленное законом требование - должно быть 200 учредителей, которые в одно время и в одном и том же месте принимают участие в учредительном собрании и подписывают соответствующие документы.

Эту процедуру Зелтитс охарактеризовал как "сложную и негибкую".

Учреждение партии планируется на конец августа 2025 года, чтобы сохранить резерв времени до выборов в Сейм в октябре. Зелтитс считает, что это лето будет политически активным, и надеется, что люди будут готовы вступать, несмотря на сезон отпусков.

Согласно данным из архива агентства LETA, Зелтитс до 2020 года являлся генеральным секретарем и членом правления Нацобъединения, а также возглавлял молодежную организацию партии.

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