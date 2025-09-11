К кому Латвия применит свои санкции: пояснения от МИД

Латвия планирует ввести национальный режим санкций против лиц и компаний, связанных с агрессией России против Украины и представляющих угрозу национальной безопасности Латвии.

МИД указывает, что до сих пор в Латвии применялись санкции Совета Безопасности ООН и Европейского союза (ЕС), однако процесс введения санкций ЕС иногда может быть длительным. По мнению МИД, это может создавать риски для безопасности Латвии, поэтому необходимо предусмотреть возможность принятия санкций на национальном уровне.

Согласно проекту, Кабинет министров, на основании предложения министра иностранных дел или Совета национальной безопасности и при получении информации от Службы финансовой разведки, органов безопасности и других учреждений, сможет вводить санкции против лиц и компаний, в отношении которых не установлены международные ограничения.

Критерии предусматривают применение санкций, например, к лицам, подрывающим территориальную целостность Украины, извлекающим выгоду из передачи прав собственности на оккупированных территориях, оказывающим финансовую поддержку россиянам, принимающим решения, осуществляющим сделки с сепаратистами или нарушающим санкции. Санкции также могут быть применены к лицам, действующим в отраслях, обеспечивающих России значительные доходы.

МИД отмечает, что национальные санкции будут применяться в виде финансовых ограничений и запрета на въезд. Субъекты санкций будут обязаны в течение шести недель предоставить Службе финансовой разведки информацию о находящихся в их распоряжении средствах и ресурсах в Латвии. При этом предусмотрены исключения, например, для исполнения судебных решений или в случаях, когда освобождение средств необходимо для защиты здоровья, безопасности людей или окружающей среды.

Распоряжение Кабинета министров о применении санкций вступит в силу с момента его подписания и будет опубликовано в «Latvijas Vēstnesis» на следующий рабочий день. Правила предусматривают, что режим санкций и распоряжения будут пересматриваться не реже одного раза в год, чтобы они соответствовали текущей ситуации.