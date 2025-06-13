Израиль сообщает о «значительном ущербе» ядерному объекту Ирана в Натанзе

По данным Израиля, речь идет о крупнейшем иранском заводе по обогащению урана, который уже много лет работает над созданием ядерного оружия и имеет необходимую инфраструктуру для обогащения урана в военных целях".

В Натанзе были уничтожены важнейшие объекты, "которые имеют жизненно важное значение для продолжения работы и продвижения ядерного проекта иранского режима", говорится далее в заявлении. Тесное сотрудничество между израильской военной разведкой и военно-воздушными силами позволило нанести объекту "значительный ущерб", подчеркивает Израиль.