Избирательные бюллетени сначала напечатали с уже закрашенными окошками? Есть пруфы

Согласно содержанию письма, избирательные бюллетени изначально были отпечатаны неправильно. Типография залила черной краской все "окошки" для заполнения.

Ошибку обнаружили и попросили типографию тираж перепечатать.

"Лежачих не бьют, но первый «звоночек» о проблемах в организации выборов прозвенел уже тогда, когда я получил сообщение из типографии, которой было поручено печатать бюллетени, о бракованном файле печати. Если бы не их внимание, бюллетени были бы напечатаны с уже закрашенными овалами +/-.", - написал Спунде и опубликовал фотографии.

Guļošos nesit, taču pirmais "zvaniņš" par problēmām vēlēšanu organizēšanā noskanēja jau tad, kad no tipogrāfijas, kurai bija uzticēta vēlēšanu biļetenu druka, saņēmu ziņu par kļūdaino drukas failu. Ja ne viņu vērība, tiktu nodrukāti biļeteni, kuros jau būtu aizkrāsoti +/- ovāli. pic.twitter.com/1cAa5YMAsi — Kaspars Spunde (@spunde) June 12, 2025

"Кто-то неправильно выставил оверпринт и не проверил файл пробы. Такие ошибки случаются время от времени, но именно поэтому есть и контроль типографии, и дизайнер макета, который должен убедиться, что все в порядке", - отметили в комментариях.

А кто-то написал, что информация шокирующая, если уж даже в таком заказе люди не могут нормально подготовить файл для печати.