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Из-за пожара закрыт крупнейший аэропорт Лондона: подозревают диверсию. ВИДЕО (1)

Редакция PRESS 21 марта, 2025 14:21

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Scapix/ PA Wire/PA Images

Лондонский аэропорт «Хитроу» останется закрытым в течение всего дня в пятницу из-за пожара на подстанции, которая обеспечивает его электричеством. Причина пожара неизвестна, к расследованию подключилась контртеррористическая полиция, сообщает Русская служба Би-би-си.

«В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в „Хитроу" наблюдаются значительные перебои с электроэнергией. Для обеспечения безопасности пассажиров и персонала аэропорт будет закрыт до 23:59 21 марта», — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

«Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства».

Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять «под контроль». В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.

Заместитель комиссара лондонской пожарной службы Джонатан Смит на пресс-конференции утром в пятницу рассказал, что пожар охватил трансформатор, в котором находилось 25 000 литров охлаждающего масла — оно практически полностью выгорело. Оставшиеся 10% масла продолжают гореть, отметил представитель пожарной службы.

Би-би-си стало известно, что в расследовании пожара на подстанции будет участвовать контртеррористическое подразделение лондонской полиции, сообщает корреспондент Би-би-си Дэниэл Сэндфорд.

При этом, участие этого подразделения не означает, что есть данные, каким-либо образом свидетельствующие, что это мог быть теракт, подчеркивает Сэндфорд. Участие таких специалистов необходимо для того, чтобы на ранних этапах расследования исключить версию теракта или саботажа, если нет никаких данных в их пользу.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд в эфире Би-би-си сказал, что электросеть National Grid «делает все возможное», чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

По его словам, ясности по поводу причин пожара пока нет.

«Слишком рано отвечать на этот вопрос. Мы не знаем причину этого пожара. Это, очевидно, беспрецедентное событие», — сказал министр.

Пассажиры на лондонском вокзале Паддингтон, откуда отправляются поезда в «Хитроу»Автор фото,Reuters
Подпись к фото,Пассажиры на лондонском вокзале Паддингтон, откуда ходят поезда в «Хитроу». В пятницу их отменили
«Хитроу» — крупнейший аэропорт Лондона и последние несколько лет остается самым загруженным в Европе.

Десятки авиакомпаний вынуждены были отменить свои рейсы в Лондон и из него из-за пожара на подстанции в «Хитроу».

Об отмене рейсов сообщили, среди прочих, британские Virgin Atlantic и British Airways, ирландская Aer Lingus, американская United Airlines, индийская Air India и гонконгская Cathay Pacific.

Всего, по оценкам Reuters, затронуты почти 700 рейсов, которые выполняют более 60 авиакомпаний.

Рейсы, которые уже успели отправиться в «Хитроу», либо вернулись в аэропорты вылета, либо перенаправлены на другие аэродромы.

Авиакомпания British Airways заявила, что временное закрытие аэропорта приведет к значительным изменениям расписаний полетов по всему миру. Авиаперевозчик сообщил, что делает все возможное, чтобы предоставить пассажирам, у которых вылет запланирован на ближайшие сутки, другие варианты перелета.

Саймон Колдер, известный в Великобритании журналист, специализирующийся на темах, связанных с туризмом, отмечает, что последний раз «Хитроу» полностью закрывался в 2010 году — из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, который выбросил огромный столб пепла на много километров в атмосферу.

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