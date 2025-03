«В связи с пожаром на электрической подстанции, питающей аэропорт, в „Хитроу" наблюдаются значительные перебои с электроэнергией. Для обеспечения безопасности пассажиров и персонала аэропорт будет закрыт до 23:59 21 марта», — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

«Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства».

Около 9:00 по местному времени пожарная служба Лондона сообщила, что пожар на электроподстанции в Хейсе удалось взять «под контроль». В тушении огня принимают участие около 70 пожарных. Также в сообщении пожарной службы говорится, что на подстанции загорелся трансформатор.

'That is the cause of the problem'



On #BBCBreakfast we witnessed firefighters at the electrical substation that has led to the closure of Heathrow Airport - leading to disruption to 1300 flightshttps://t.co/s0MYhzTcS6 pic.twitter.com/2WFu7PCOAR