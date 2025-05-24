«Маэстро, ради нации!»: роскошная премьера — в Латвийской опере

Режиссер - он же один из ведущих контратеноров мира, австрийский певец Макс Эммануэль Ценчич, чрезвычайно успешно поставил эту оперу в 2023-м в немецком Байройте, а теперь перенёс её на сцену Латвийской Оперы. И исполнил в ней одну из главных ролей. Накануне Ценчич рассказывал журналистам, что барочная опера требует особенного подхода, в ней много юмора, но своеобразного, поэтому детям до 14 лет смотреть будет рановато.

ФОТО Елены Слюсаревой

Публика, ещё недавно жаждущая крутого модерна, ныне пресытилась им, маятник качнулся в другую сторону - вот и "Флавио" поставлен в декорациях, приближенных к эпохе барокко. Правда, сам Гендель был тем ещё возмутителем спокойствия. Протестант, он в своих произведениях высмеивал, что называется, пережитки прошлого.

Он написал около 40 опер, но широкой публике известны лишь немногие из них. Гораздо более популярны его оратории, органные концерты, церковные хоралы - то, что называется, серьёзной музыкой, поэтому Гендель-шутник - для многих стал настоящим открытием. И, судя по восторженной реакции публики, открытием чрезвычайно приятным. В антрактах то и дело отовсюду слышалось: "Даже не представляла, что мне так нравится барочная музыка!".

Напомню, спектакль длится 4 часа (три акта с двумя перерывами). В основе сюжета - дворцовые интриги: король лангобардов Флавий возжелал дочь своего советника Теодату. Его страсть становится причиной череды событий, в которых переплетаются любовь и политические интриги, трагедия и комедия.

Опера исполняется на итальянском языке, плюс титры на английском и латышском. Но по личному опыту могу сказать: когда настолько бурные страсти бушуют на сцене, там совершенно не до "букв". Точнее, без них всё понятно.

Чего стоит одна только постельная сцена, когда король и королева пытаются зачать наследника. Под чутким присмотром широкого круга придворных. Почти натуральная сцена не особо счастливой семейной жизни, когда и оголённые фрейлины (что порносайты по тем временам) пытаются в прямом смысле поднять королевское достоинство, и советник умоляет: "Маэстро, ради нации!".

Забегая вперед, отмечу, в итоге королева счастливо забеременела, только, похоже, не от короля - от любимого пажа. Впрочем, это как раз в истории не редкость. Но сцена эта - "после секса" - на мой взгляд, одна из самых сильных в постановке: в полнейшей, кстати, тишине. И смешно, и жалко людей - нелегкая она, королевская доля...

Другая колоритнейшая сцена: Его Величество принимают ванну! Нет, никакой пошлости, напротив, всё чрезвычайно достойно, забавно и весело. Вот это главное, что удалось режиссёру - поставить спектакль жизненный, остроумный, временами весьма откровенный, но при этом вполне пристойный и красивый во всех отношениях. Начиная с декораций, которые, кажется, даже двигаются в ритме барокко, всё дышит той неспешной эпохой "золото на золотом": роскошные парики, бархатные камзолы, пышные юбки, тончайшие кружева...

Интерьеры меняются постоянно, но легко и непринужденно: королевская спальня плавно превращается в гостиную, гостиная - в бильярдную, та - в дамскую залу и обратно. То знать веселится во дворце, то влюбленные вдруг оказываются одни в ночном саду...При этом никаких особенных спецэффектов - все происходит очень просто, и естественно.

В главной роли, конечно, музыка. Завораживающий голос клавесина, томные виолончели - оркестр под управлением Андриса Вейсманиса, который в конце 90-х дирижировал барочной оперой Генделя "Альчина". Которая, кстати, тоже пользовалась у зрителей большим успехом. В том числе в Москве - её возили в Большой театр в далёком 20023-м.

Нынешний подбор артистов чрезвычайно удачный, пели изумительно: помимо Ценчича (мощнейший и колоритнейший голос) во "Флавио" участвует ещё один всемирно знаменитый французский контратенор Реми Бресс-Фейе (роль самого короля исполняет). Кстати, помимо великолепного вокального исполнения стоит выделить и его актерские способности, столько юмора и непосредственности в его короле - чисто французский шик!

Великолепно справилась со своей ролью наша Катрина Паула Фелсберга, чьё мощное волнующее сопрано по достоинству оценили зрители. Остается только сожалеть, что активные выступления за границей не позволяют ей чаще петь на сцене ЛНО. Так же успешно справились со своими партиями молодые исполнители Анна Аманда Столере и Даниил Погорилес.

Для Погорилеса это была первая по-настоящему большая роль. Накануне он, обладатель выразительного мощного баритона, рассказывал автору этих строк о своём опыте пения в церковном хоре - начал петь в Христорождественском соборе ещё подростком после того, как закончилась ломка голоса. Теперь новый опыт - судя по оценке публики, весьма удачный.

Очень удачно вписались в ансамбль Мартиньш Звигулис и Илзе Гревеле-Скарайне. При том, что даме исполнять пришлось...мужскую роль. Та ещё интрига - то ли третий контратенор, то ли комедия с переодеваниями - гадали зрители. Впрочем, в том и большая удача постановки - артисты не просто пели, но и великолепно играли свои роли. Получился настоящий спектакль - местами драматичный, местами даже трагический, но в целом забавный и светлый.

Остаётся поблагодарить за участие ансамбль мимистов - артистов, которые не поют и не танцуют, но создают выразительное обрамление происходящего на сцене. Художник-декоратор - Хельмут Штирмер, художником по костюмам Коринн Грамостин, художником по свету Ромен де Лагард.

В нынешнем сезоне "Флавио" можно будет увидеть только во время фестиваля ЛНО, 1 июня, в следующем сезоне - 17, 19 и 21 декабря.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Агнесе Зелтиня