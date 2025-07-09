Полицейские потребовали от водителя остановить транспортное средство, однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться, неоднократно не подчиняясь требованиям остановиться. Водитель продолжил бегство по дороге местного значения, где не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. После переворота разбитая машина встала обратно на колёса.

При проверке личности водителя было установлено, что за рулём находился мужчина 2004 года рождения. Он был доставлен в место временного задержания.

За превышение допустимой скорости на 61 км/ч возбуждено административное производство по части 23 статьи 55 Закона о дорожном движении. За такое нарушение предусмотрен денежный штраф от 720 до 960 евро и лишение водительских прав на 9 месяцев.

Также возбуждено административное дело по части 11 статьи 53 Закона о дорожном движении за необоснованный выезд на встречную полосу или съезд с проезжей части, создающий угрозу дорожной безопасности. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 25 до 140 евро.

Кроме того, возбуждено уголовное производство по части первой статьи 259 Уголовного закона за нарушение правил дорожного движения с неповиновением требованию остановиться. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, либо кратковременного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

В данном случае мужчина уже получил наказания за административные правонарушения: за превышение скорости — штраф в размере 950 евро и лишение водительских прав на 9 месяцев; за необоснованный съезд с проезжей части, создавший угрозу безопасности — штраф в размере 140 евро.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.