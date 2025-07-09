Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

Пытался сбежать от полиции и разбился: погоня под Тукумсом с печальным исходом (1)

Редакция PRESS 9 июля, 2025 20:43

ЧП и криминал 1 комментариев

VP

Сотрудники Государственной полиции, осуществляя контроль за дорожным движением в Тукумском крае, на автодороге A9 заметили автомобиль марки Volvo, водитель которого на участке с разрешённой скоростью 90 км/ч двигался со скоростью 151 км/ч, тем самым превысив разрешённую скорость на 61 км/ч.

Полицейские потребовали от водителя остановить транспортное средство, однако мужчина проигнорировал требование и попытался скрыться, неоднократно не подчиняясь требованиям остановиться. Водитель продолжил бегство по дороге местного значения, где не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. После переворота разбитая машина встала обратно на колёса.

При проверке личности водителя было установлено, что за рулём находился мужчина 2004 года рождения. Он был доставлен в место временного задержания.

За превышение допустимой скорости на 61 км/ч возбуждено административное производство по части 23 статьи 55 Закона о дорожном движении. За такое нарушение предусмотрен денежный штраф от 720 до 960 евро и лишение водительских прав на 9 месяцев.

Также возбуждено административное дело по части 11 статьи 53 Закона о дорожном движении за необоснованный выезд на встречную полосу или съезд с проезжей части, создающий угрозу дорожной безопасности. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от 25 до 140 евро.

Кроме того, возбуждено уголовное производство по части первой статьи 259 Уголовного закона за нарушение правил дорожного движения с неповиновением требованию остановиться. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, либо кратковременного лишения свободы, либо надзора пробации, либо общественных работ, либо денежного штрафа с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

В данном случае мужчина уже получил наказания за административные правонарушения: за превышение скорости — штраф в размере 950 евро и лишение водительских прав на 9 месяцев; за необоснованный съезд с проезжей части, создавший угрозу безопасности — штраф в размере 140 евро.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:45 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Пляжный отдых в Болдерае: туалеты сожжены, спасательный круг украден
Bitnews.lv 7 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Грозы нанесли урон дорогам и полям в Латгалии — убытки могут достигнуть полумиллиона евро
Bitnews.lv 12 часов назад
Ученые ищут золотистый боровик — просят помощи грибников
Bitnews.lv 13 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 15 часов назад
Латвия: покупателей алкоголя ждут сюрпризы
Sfera.lv 15 часов назад
Литовские собаки стерегут Латвию
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны» (1)

Мир 21:34

Мир 1 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно (1)

Важно 21:26

Важно 1 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась (1)

Важно 21:21

Важно 1 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом (1)

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 1 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось… (1)

Важно 20:21

Важно 1 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги (1)

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 1 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине (1)

Важно 18:38

Важно 1 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать