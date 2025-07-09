Трамп утверждает, что угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям» в случае нападения России на Украину

Телеканал опубликовал аудиозаписи с мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании Трампа. Эти материалы получили Джош Доуси, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф — авторы книги «2024» о возвращении Трампа в Белый дом. Часть разговоров действующего президента они описали в книге. Ранее записи не публиковались. Представители Трампа отказались их комментировать.

«Я сказал Путину: „Если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора“», — заявил Трамп на аудиозаписи. По его словам, Путин ответил, что не верит ему. При этом сам Трамп был уверен, что Путин поверил «на 10%».

Позже Трамп заявил, что похожим образом предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о возможном вторжении Китая на Тайвань. По словам Трампа, он пригрозил, что США в ответ разбомбят Пекин. «Он подумал, что я сошел с ума», — сказал Трамп о Си, а затем отметил, что «у нас никогда не было проблем».

Когда именно произошли эти разговоры между Трампом, Путиным и Си, из аудиозаписей и публикации CNN неясно. Телеканал отмечает, что Трамп ссылался на свои беседы с лидерами РФ и Китая, утверждая, что если бы на тот момент президентом США был он, то он предотвратил бы войны в Украине и Газе.

На других записях Трамп похвастался тем, что заставил богатых спонсоров пожертвовать десятки миллионов долларов на его кампанию, а также рассказывал о том, как его администрация будет депортировать протестующих студентов.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз говорил, что завершит войну между Россией и Украиной «за 24 часа», как только станет президентом США. Позже он признал, что ошибался.

США с середины февраля ведут переговоры о завершении войны по отдельности с РФ и Украиной, но пока им не удалось приблизить стороны к соглашению о прекращении огня.

В последнее время Трамп не раз говорил, что «недоволен» Путиным и «разочарован» отсутствием прогресса по российско-украинской войне. По мнению лидера США, президент России не готов прекращать боевые действия.