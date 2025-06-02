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«Надеются на улучшение демографии?» Зрители недоумевают по поводу увиденного в Национальной опере

Редакция PRESS 2 июня, 2025 08:05

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Мы уже писали о рижской премьере оперы Генделя "Флавио, король лангобардов". На сайте Латвийской национальной оперы имеется предупреждение о том, что этот спектакль рекомендуется для зрителей, начиная с 14-летнего возраста.

А вот какого мнения о спектакле некоторые из зрителей:

"Может ли кто-то объяснить одержимость Латвийской оперы сексом? "Флавио, король лангобардов". 1-е действие - 2,5 сексуальных сцены. 2-е действие - сбился со счета. 3-е - групповой секс. Так-то Генделя испортить трудно, музыка, голоса, сценография очень хороши. Рекомендовать другим Латвийскую оперу в последнее время не в состоянии. "Травиата" - бал в апартаментах Флоры. Стриптизерши и хор из оперы изображают групповой секс. "Свадьба Фигаро" - в 1-м действии Бартоло с Марселиной трахаются на столе. Я слышал отзывы, что солисты оперы, мягко говоря, не в восторге. Кто там из руководства озабочен в тяжелой форме?" - задается вопросом пользователь Driks в соцсети "Х".

Среди комментаторов немало тех, кто согласен с топикстартером, но его мнение разделяют не все:

- Я против банальной аляповатости и вульгарности в операх или балетах. Такой в самом деле была "Травиата" с чуждым для времен Бальзака стриптизом и аляповатая "Кармен", когда неясно, почему от нее млеют. Но  увиденный вчера "Флавио" был великолепен с элегантными, характерными для того времени сексуальными сценами. 16+!

- В сфере культуры работают люди, чья подлинная цель - деградировать и уничтожать культуру. Их цель - создать общество, в котором были бы только армия, полиция и рабочие.

- Перст режима в опере, надеются на улучшение демографии, возможно.

- В Риге после двух провалов я теперь прежде всего выясняю, какая постановка, и на модернизированные никогда больше билетов не покупаю. Зато "Турандот" была классически прекрасна, рекомендую.

- Это не первая культура, которую приканчивают с помощью гедонизма.

- Кстати, в Германии между обеими мировыми войнами тоже появилась такая тенденция - в мире театра и радио тоже стали показывать и транслировать сексуально-либеральные идеи, что, может быть, и привело к кратковременной душевной смерти их народа.

- Я писал им жалобу, что из-за нехватки секса на сцене не могу их рекомендовать. Исправились, теперь опять могу.

- Блин, надо сходить!

- Правильно, в Советском Союзе секса нет!

 

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Комментарии (0) 8 реакций
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