Из-за ДТП отложено слушание дела банкира Филя, требующего от бывшей жены вернуть подарки на 1,9 млн. евро

В связи с отлучкой ответчиков и тем, что их дочь Бернале должна приехать из США на судебные слушания, дело было отложено до апреля следующего года.

Ранее областной суд в составе трех судей аннулировал договоры дарения между сторонами, обязав Бернале вернуть 1,9 миллиона евро, два автомобиля Porsche и драгоценности, подаренные во время брака.

Решение было обжаловано в кассационном порядке. Верховный суд отменил решение регионального суда и отправил его на повторное рассмотрение.

Несколько лет назад бизнесмен обратился в суд с требованием отозвать подарки, которые он подарил своей бывшей жене, поскольку она якобы была виновна в распаде брака.