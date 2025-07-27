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Из-за бюрократического «футбола» с дороги целыми днями не убирают туши задавленных животных; чего ждут?

Редакция PRESS 27 июля, 2025 12:34

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Многим водителям наверняка приходилось видеть задавленных диких животных на обочинах дорог или даже на проезжей части. Увы, такие случаи нередки, особенно в последние годы, поскольку популяция зверей растет, а значит, и ДТП с их участием становится больше. Зритель 360 Ziņas прислал в редакцию видеоролик со сбитым лосем, добавив, что тушу не убирают уже давно. Кто же несет ответственность за то, чтобы сбитых животных убирали с дороги?

За первое полугодие нынешнего года зарегистрировано 102 ДТП, в которых пострадали дикие животные, но на самом деле их гораздо больше, так как о многих случаях просто не сообщают в полицию. Очевидец сообщил о сбитом лосе на шоссе P30 Цесис - Вецпиебалга - Мадона, где туша животного пролежала неубранной два дня. 

Службы, в которые обратилась редакция 360 Ziņas, отказались дать интервью, но дали ответы в письменном виде. В частности, руководитель отдела коммуникации предприятия Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова пишет: "Информация о сбитом животном на P30 была получена. Представители LVC или организаций по содержанию автодорог осматривают место, чтобы убедиться, что сбитое животное не мешает движению, при необходимости ограничивают движение".

Тушу лося действительно обозначили знаками, чтобы не создавать опасных условий на дороге, но так и не убрали. Далее учреждения начали футболить от одного к другому - ни одно из них не желало брать на себя ответственность. В Latvijas Valsts ceļi  утверждают, что этим должна заниматься служба леса, а те, в свою очередь, переадресовывают к местному самоуправлению, ссылаясь на закон о ветеринарной медицине.  

Самоуправление тоже не согласно: дикими животными ведает служба леса. Если у самоуправления есть возможности и ресурсы, оно участвует, но не обязано это делать. В конце концов сбитого лося самоуправление все же убрало.

Учреждения продолжают кивать друг на друга - по большому счету, здесь речь идет о пробеле в законодательстве, так как два дня - слишком долгое время, чтобы нельзя было найти возможность убрать тушу лося с дороги.

Водители обязаны сообщать о сбитых животных по номеру 112. Следует учесть, что к животным, которые еще подают признаки жизни, приближаться опасно - это разрешается делать только специалистам. При этом тушу сбитого животного присвоить нельзя - за это полагается штраф до 250 евро.

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