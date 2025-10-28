Из уважаемой европейской страны в наркогосударство: судьи бьют тревогу!

«То, что происходит сегодня в нашем округе и за его пределами, уже не просто преступность. Мы столкнулись с организованной угрозой, подрывающей институты», — написал автор письма.

По его словам, в стране укоренились «обширные мафиозные структуры», которые создают параллельную власть, противостоящую не только полиции, но и судебной системе.

«Последствия серьёзные. Мы становимся наркогосударством? Полагаете, это преувеличение? По словам нашего комиссара по наркотикам, процесс уже идёт. И мои коллеги разделяют это беспокойство», — добавил судья.

Антверпен — крупнейший порт Бельгии и один из главных узлов поставки кокаина в Европу. Через него проходят тонны наркотиков, прибывающих из Латинской Америки. Брюссель, столица страны, в этом году пережил всплеск насилия: более 60 случаев перестрелок, из них 20 — только за минувшее лето.

На фоне роста преступности министр внутренних дел Бельгии Бернар Квентен заявил, что рассматривает возможность вывода армии на улицы Брюсселя. Ранее правительство одобрило объединение шести столичных полицейских округов в единую структуру, которая должна начать работу в 2027 году.

В письме судья отмечает, что признаки наркогосударства очевидны: нелегальная экономика, коррупция и насилие. По его словам, отмывание денег поднимает цены на недвижимость, коррупция проникает в государственные учреждения, а похищения людей можно заказать через социальные сети.

«Эта коррупция проникает в наши институты. В делах, которыми я занимался за последние годы, арестованы сотрудники ключевых портовых служб, таможни, полиции, муниципалитетов и, к сожалению, даже сотрудники судебной системы — как в тюрьмах, так и здесь, в здании суда», — говорится в письме.

Судья утверждает, что в стране преступления стали повседневной реальностью, а методы их совершения — примитивно простыми.

«Домашнее нападение с бомбой или оружием, похищение человека — всё можно заказать онлайн. Для этого не нужен даже даркнет, достаточно аккаунта в Snapchat», — предупреждает автор.

Бельгийские правоохранительные органы подтверждают, что масштаб наркотрафика и насилия в Антверпене достиг исторического уровня. В прошлом году полиция конфисковала рекордные 121 тонну кокаина, поступившего через порт, а расследования всё чаще касаются связи преступных группировок с чиновниками и логистическими компаниями.