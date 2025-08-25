Из соображений безопасности: во время «Евробаскета» памятник Свободы обнесут забором

В понедельник под руководством Козловскиса состоялось заседание рабочей группы по безопасности на чемпионате Европы по баскетболу, на котором обсуждалась готовность ответственных служб к проведению международного турнира по баскетболу в Риге.

В совещании приняли участие представители Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Управления по делам гражданства и миграции, Государственной пожарно-спасательной службы, Информационного центра Министерства внутренних дел, Государственной канцелярии, а также Латвийской федерации баскетбола и организаторов чемпионата.

Министр отметил, что организаторы чемпионата с максимальным чувством ответственности работали над тем, чтобы проведение чемпионата в Риге происходило по самым высоким стандартам безопасности. К обеспечению порядка и безопасности привлечены все службы внутренних дел, работающие в координации между собой и с устроителями чемпионата, отметил Козловскис.

"Большой баскетбол в Риге должен быть праздником, и это зависит как от его организаторов, так и от посетителей, поэтому я призываю всех осознать масштаб мероприятия и насладиться играми, с пониманием относясь к введенным мерам безопасности", - подчеркнул Козловскис.

Начальник Госполиции Арманд Рукс отметил, что безопасность является приоритетом, поэтому в ее обеспечении будут задействованы широкие силы и полиция будет заботиться об общественном порядке и безопасности как с земли, так и с воздуха.

Полиция провела оценку рисков и подготовила план, а также необходимое материально-техническое обеспечение и, кроме того, находится в контакте с иностранными коллегами.

Чемпионат Европы 2025 года по баскетболу пройдет с 27 августа по 14 сентября 2025 года при участии 24 национальных сборных Европы. Турнир принимают четыре страны - Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Групповые турниры состоятся на Кипре, в Тампере, Катовице и Риге, а турниры плей-офф и финальный этап - в Риге.