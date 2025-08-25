Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из соображений безопасности: во время «Евробаскета» памятник Свободы обнесут забором

Редакция PRESS 25 августа, 2025 14:42

LETA

По соображениям безопасности на площади у памятника Свободы в Риге во время проведения чемпионата Европы по баскетболу будут установлены ограждающие барьеры, а также будет осуществлять усиленное патрулирование полиция, заявил в пресс-релизе министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В понедельник под руководством Козловскиса состоялось заседание рабочей группы по безопасности на чемпионате Европы по баскетболу, на котором обсуждалась готовность ответственных служб к проведению международного турнира по баскетболу в Риге.

В совещании приняли участие представители Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, Управления по делам гражданства и миграции, Государственной пожарно-спасательной службы, Информационного центра Министерства внутренних дел, Государственной канцелярии, а также Латвийской федерации баскетбола и организаторов чемпионата.

Министр отметил, что организаторы чемпионата с максимальным чувством ответственности работали над тем, чтобы проведение чемпионата в Риге происходило по самым высоким стандартам безопасности. К обеспечению порядка и безопасности привлечены все службы внутренних дел, работающие в координации между собой и с устроителями чемпионата, отметил Козловскис.

"Большой баскетбол в Риге должен быть праздником, и это зависит как от его организаторов, так и от посетителей, поэтому я призываю всех осознать масштаб мероприятия и насладиться играми, с пониманием относясь к введенным мерам безопасности", - подчеркнул Козловскис.

Начальник Госполиции Арманд Рукс отметил, что безопасность является приоритетом, поэтому в ее обеспечении будут задействованы широкие силы и полиция будет заботиться об общественном порядке и безопасности как с земли, так и с воздуха.

Полиция провела оценку рисков и подготовила план, а также необходимое материально-техническое обеспечение и, кроме того, находится в контакте с иностранными коллегами.

Чемпионат Европы 2025 года по баскетболу пройдет с 27 августа по 14 сентября 2025 года при участии 24 национальных сборных Европы. Турнир принимают четыре страны - Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Групповые турниры состоятся на Кипре, в Тампере, Катовице и Риге, а турниры плей-офф и финальный этап - в Риге.

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

