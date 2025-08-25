Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из рижского парка Кронвальда исчез бывший старый чугунный маяк: что случилось?

Редакция PRESS 25 августа, 2025 08:17

История и культура 0 комментариев

В Фейсбуке появилось сообщение о том, что из рижского парка Кронвальда исчез бывший старый чугунный маяк. По какой причине - гадают рижане...

-Печальная новость - из рижского парка Кронвальда исчез бывший старый чугунный маяк Мангальсальского мола, последние 25 лет простоявший у здания Управления рижского порта, - сообщается в группе Необычная Рига.

В связи с продажей портом этого здания, маяк был демонтирован и перенесён к Центру управления движением судов Латвийской Морской администрации в Вецмилгрависе.

Комментаторы активно обсуждают происшедшее. В подавляющем большинстве люди расстроены. Хотя, как объясняется, причины перенесения маяка чисто меркантильные.

-Маяк перенесен к новому зданию управления портом. Это не парковая скульптура, это их собственность.

Однако люди все-равно сожалеют.

-Ничего себе.. В Риге с памятниками и всякими достопримечательностями реально какая то чертовщина - сносят по ночам, взрывают, демонтируют, никому ничего не объясняя.. Видимо, так выглядит "История Успеха".. 

-У нас вообще что-то не продается???

-Печальная новость была, когда из прекрасного кафе-ресторана (как кому нравится)Ainava сделали офис

-Скоро и бывшее здание управления порта исчезнет

-Жаль.....здесь он был очень живописен, место было очень атмосферное, уютное....

ФОТО агентства ЛЕТА

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Новости Латвии 09:20

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Арестована гражданка Молдовы, оставившая младенца на улице в Кенгарагсе

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Суд применил в качестве меры пресечения арест к женщине, которая на прошлой неделе оставила на улице в Рижском микрорайоне Кенгарагс младенца, выяснило агентство ЛЕТА.

