Из рижского парка Кронвальда исчез бывший старый чугунный маяк: что случилось?

-Печальная новость - из рижского парка Кронвальда исчез бывший старый чугунный маяк Мангальсальского мола, последние 25 лет простоявший у здания Управления рижского порта, - сообщается в группе Необычная Рига.

В связи с продажей портом этого здания, маяк был демонтирован и перенесён к Центру управления движением судов Латвийской Морской администрации в Вецмилгрависе.

Комментаторы активно обсуждают происшедшее. В подавляющем большинстве люди расстроены. Хотя, как объясняется, причины перенесения маяка чисто меркантильные.

-Маяк перенесен к новому зданию управления портом. Это не парковая скульптура, это их собственность.

Однако люди все-равно сожалеют.

-Ничего себе.. В Риге с памятниками и всякими достопримечательностями реально какая то чертовщина - сносят по ночам, взрывают, демонтируют, никому ничего не объясняя.. Видимо, так выглядит "История Успеха"..

-У нас вообще что-то не продается???

-Печальная новость была, когда из прекрасного кафе-ресторана (как кому нравится)Ainava сделали офис

-Скоро и бывшее здание управления порта исчезнет

-Жаль.....здесь он был очень живописен, место было очень атмосферное, уютное....

ФОТО агентства ЛЕТА