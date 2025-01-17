Из банкоматов Swedbank исчезла полюбившаяся многим услуга



Янис Кропс, руководитель отдела по связям со СМИ Swedbank, объясняет, что в конце прошлого года действительно произошли изменения в IT-функциях банкоматов, и возможность оплачивать счета в банкомате больше не доступна. Причина в том, что появились новые технические потребности, и для того, чтобы внедрить новые услуги для клиентов, от чего-то, к сожалению, приходится отказываться. При оценке привычек клиентов функция оплаты счетов в банкомате была затронута, поскольку ею пользуется небольшое количество клиентов. Он объясняет: «Мы, конечно, понимаем, что такие изменения могут быть неприятны или неудобны для небольшого числа клиентов, которые все еще ими пользуются, поэтому мы призываем их использовать другие варианты оплаты в зависимости от того, что они считают наиболее удобной альтернативой».

Каковы альтернативы?

Отвечая на вопрос о том, какие альтернативы доступны клиентам Swedbank, Янис Кропс говорит: «Конечно, мы рекомендуем пользоваться интернет-банком или мобильным приложением. Однако мы понимаем, что ежемесячное использование интернет-банка в некоторых случаях может быть не самым удобным вариантом. Поэтому в качестве альтернативы рекомендуем использовать регулярные или определенные варианты оплаты». Это означает, что, если ежемесячно поступает фиксированный счет, можно оформить регулярный платеж (регулярный перевод будет осуществляться в указанную клиентом дату на заранее указанный счет поставщика услуг), что не потребует от клиента ежемесячного использования интернет-банка.

В качестве альтернативы можно использовать определенные платежи (их можно заранее указать в интернет-банке и выбирать в качестве готового элемента при каждом платеже), но для этого потребуется раз в месяц заходить в интернет-банк. В зависимости от поставщика услуг, большинство из них также предлагают услугу e-счетов. Это означает, что, если вы дадите свое согласие поставщику услуг, вы получите электронный счет в своем интернет-банке, и он будет оплачен автоматически, без необходимости входить в систему.

«Если же все это кажется слишком сложным, мы, конечно, можем предложить оплату счетов в отделении или по телефону консультационного центра (67444444). Однако обратите внимание, что за оплату в отделении или по телефону взимается комиссия. Вне банка мы также рекомендуем вам воспользоваться возможностями сотрудничества с другими торговыми компаниями. Например, оплату счетов удобно производить в кассах сети магазинов Maxima, в филиалах Latvijas Pasts (вопрос только в сумме комиссии) или у самого поставщика услуг», - объясняет руководитель отдела по связям со СМИ Swedbank.