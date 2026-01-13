История успеха: обанкротился еще один завод в Латвии

Латгальский районный суд признал предприятие неплатежеспособным в понедельник, 12 января. Крайний срок подачи заявления кредиторами - 13 февраля.

Суд назначил администратором неплатежеспособности Гундегу Крейце.

"Ditton pievadķēžu rūpnīca" на 7 января этого года имело налоговый долг в размере 162 881 евро.

7 октября 2025 года в Латгальском районном суде был начат процесс правовой защиты предприятия, но 17 декабря дело было закрыто, поскольку план мер по правовой защите не был поддержан большинством кредиторов, как того требует закон о неплатежеспособности.

По данным "Firmas.lv", у предприятия есть четыре обеспечения.

В 2024 году оборот "Ditton Pievadķēžu rūpnīca" составил 3,264 миллиона евро, что на 1% меньше, чем в 2023 году, а убытки предприятия сократились в 2,6 раза и составили 660 204 евро, сообщает "Firmas.lv".

В годовом отчете руководства компании говорится, что в течение 2024 года компания продолжала реализовывать программу минимизации убытков, оптимизируя внутреннюю структуру, инфраструктуру, интеллектуальные и человеческие ресурсы. "Ditton" видел возможности для роста в концентрации производства на технологически сложных продуктах с высокой добавленной стоимостью, а также в активизации роста услуг и работ вне основного производства.

Крупнейшими акционерами завода прицепных цепей "Ditton" являются Владислав Дриксне, умерший в 2021 году, 14,94%, ООО "MAX Invest Holding" - 13,63%, ООО "Maleks S" - 13,56%, ООО "Dvinsk MNG" - 9,46%, Марина Завадская - 6,67%, Каролина Мария Завадская - 6,67%, Эдуард Завадский (умер в 2016 году) - 6,67%, Марина Дриксне - 4,98%.