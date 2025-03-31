16 июня 2023 года в Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудили уголовное дело по факту совершения уголовного преступления. В ходе уголовного производства при обыске были изъяты принадлежащие лицу денежные средства в размере 12 тысяч долларов США, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.

В ходе уголовного дела было назначено проведение дактилоскопической экспертизы, в ходе которой экспертам было поручено определить на изъятых денежных средствах отпечатки пальцев или ладоней, пригодные для идентификации. В результате экспертизы изъятые банкноты были повреждены путем обработки их нингидриновым методом.

Согласно информации, предоставленной Государственным бюро судебной экспертизы, экспертиза банкнот долларов США проводилась в соответствии с методом, зарегистрированным в Совете судебных экспертов и аккредитованным Латвийским национальным бюро аккредитации для поиска отпечатков пальцев или ладоней - методом нингидрина, что соответствует правовым нормам.

С учетом изложенного установлено, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий лицу причинен материальный ущерб, заявили в прокуратуре.

В целях недопущения нарушения права лица на имущество, закрепленного в Конституции, прокуратура обратилась в Министерство юстиции с просьбой рассмотреть и направить для дальнейшего рассмотрения в Кабинет Министров вопрос о выделении прокуратуре средств из фонда непредвиденных расходов в размере 11 571,84 евро для возмещения лицу ущерба, причиненного в уголовном процессе.

Для возмещения ущерба, причиненного в ходе уголовного судопроизводства, по имеющимся в открытом доступе данным, уже подготовлен проект постановления правительства.

Номер уголовного дела, указанный в общедоступном проекте решения правительства, свидетельствует о том, что речь идет о деле, в котором врач-психиатр Рижского центра психиатрии и наркологии Марина Лосевича обвиняется в получении денег и бутылки алкоголя. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Рижском городском суде, а судебное заседание, согласно судебному календарю, назначено на 9 апреля.

В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что выплачиваемая компенсация предназначена для лица, которое в настоящее время не имеет статуса в уголовном процессе. Прокуратура не стала комментировать, кто этот человек.