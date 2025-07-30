Исполнительный директор Резекне, не получивший допуск к гостайне, стал советником мэра

О назначении Барташевич сообщил в социальных сетях, отметив, что Олехно «пришлось уйти» с прежнего поста, однако его опыт и знания важны для реализации реформ в муниципальной системе управления. По словам мэра, Олехно проработал в самоуправлении дольше, чем он сам, и «является опытным специалистом».

Советницей по стратегической коммуникации и вовлечению общества станет Наталья Юпатова. Она до сих пор она занимала должность заместителя руководителя Управления городской среды и развития. Барташевич подчеркнул, что и здесь важно было выбрать человека из самой структуры самоуправления.

Согласно новым поправкам к уставу самоуправления, у мэра Резекне теперь два советника — по вопросам управления и по вопросам коммуникации. Также у него будет два заместителя. Одним из них уже утверждён Алексей Стец, который ранее исполнял обязанности мэра после временного отстранения Барташевича в ноябре 2023 года. Вторым, по словам Барташевича, будет предложен депутат Янис Тутинс.

Ранее агентство LETA сообщало, что Раймондс Олехно был освобождён от должности в январе, после подачи личного заявления. Позднее Барташевич подтвердил, что именно Олехно был тем муниципальным должностным лицом, которому Служба государственной безопасности отказала в допуске к государственной тайне, однако причины отказа не раскрываются.



