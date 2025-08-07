Испания отказывается от планов покупки истребителей F-35, зная, что Трамп будет очень недоволен

Предварительные переговоры о покупке американских истребителей пятого поколения были приостановлены «на неопределенный срок», и правительство будет искать европейские альтернативы, такие как Eurofighter или будущая система Future Combat Air System, сообщает газета.

«Испанский вариант включает в себя нынешний Eurofighter и FCAS в будущем», — сообщило испанское министерство обороны.

Решение Испании станет серьезным ударом для авиастроительной компании Lockheed Martin.

В бюджет Испании было заложено 6,25 млрд евро на замену самолетов ВМС и ВВС. Испанский флот планирует вывести из эксплуатации истребители Harrier AV8B к 2030 году и выразил заинтересованность в их замене на морские версии F-35B, уже закупленные США и Италией.

Военно-воздушные силы также рассматривали модель F-35A в качестве временного решения для замены своих истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet в ожидании FCAS.

Действия Мадрида могут еще больше накалить напряженность между Испанией и США, поскольку премьер-министр Педро Санчес является ярым критиком новой цели НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, продвигаемой президентом США Дональдом Трампом, пишет Politico.