Искусственный интеллект втолковывает русскому, что деруссификация Латвии — необратима (ВИДЕО)

"В начале этого года министр транспорта Каспарс Бришкенс уволил председателя совета директоров «airBaltic» Клавса Васкса и двух членов совета. Затем премьер-министр Эвика Силиня уволила самого Каспара Бришкенса. После этого новый министр транспорта Атис Швинка уволил председателя правления airBaltic Мартина Гауса, - пишет Марис Краутманис в "Неаткариге". - Официально были использованы другие формулировки – «достигли соглашения о расторжении договора полномочий», «решили заменить», «отстранили от должности», но суть осталась прежней – те, кто занимает более высокие должности в политической иерархии, избавились от балласта, который стал совершенно непопулярным в обществе – совет «airBaltic», Бришкенс и Гаус были выброшены как мешки с песком из воздушного шара, чтобы остальные пассажиры могли продолжить полет.