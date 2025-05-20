Искусственный интеллект втолковывает русскому, что деруссификация Латвии — необратима (ВИДЕО)

Видео сопровождается комментарием: "искусственный интеллект рассказывает русскому, что деруссификация Латвии неотвратима и безвозвратна" Так и есть"!
@oleg_zelenko
♬ оригинальный звук - Oleg_Zelenko
У себя в социальных сетях деруссификаторы Латвии и сочувствующие им репостят видео автора Олега Зеленко, на котором уже искусственный интеллект пытается донести до русскоязычного, что или надо выучить язык, или ехать в известном направлении.
Видео сопровождается комментарием: "искусственный интеллект рассказывает русскому, что деруссификация Латвии неотвратима и безвозвратна" Так и есть"!
@oleg_zelenko
♬ оригинальный звук - Oleg_Zelenko
"В начале этого года министр транспорта Каспарс Бришкенс уволил председателя совета директоров «airBaltic» Клавса Васкса и двух членов совета. Затем премьер-министр Эвика Силиня уволила самого Каспара Бришкенса. После этого новый министр транспорта Атис Швинка уволил председателя правления airBaltic Мартина Гауса, - пишет Марис Краутманис в "Неаткариге". - Официально были использованы другие формулировки – «достигли соглашения о расторжении договора полномочий», «решили заменить», «отстранили от должности», но суть осталась прежней – те, кто занимает более высокие должности в политической иерархии, избавились от балласта, который стал совершенно непопулярным в обществе – совет «airBaltic», Бришкенс и Гаус были выброшены как мешки с песком из воздушного шара, чтобы остальные пассажиры могли продолжить полет.
"В начале этого года министр транспорта Каспарс Бришкенс уволил председателя совета директоров «airBaltic» Клавса Васкса и двух членов совета. Затем премьер-министр Эвика Силиня уволила самого Каспара Бришкенса. После этого новый министр транспорта Атис Швинка уволил председателя правления airBaltic Мартина Гауса, - пишет Марис Краутманис в "Неаткариге". - Официально были использованы другие формулировки – «достигли соглашения о расторжении договора полномочий», «решили заменить», «отстранили от должности», но суть осталась прежней – те, кто занимает более высокие должности в политической иерархии, избавились от балласта, который стал совершенно непопулярным в обществе – совет «airBaltic», Бришкенс и Гаус были выброшены как мешки с песком из воздушного шара, чтобы остальные пассажиры могли продолжить полет.
Новый сериал о Гарри Поттере снимут в новом мини-городе за £1 миллиард — со школой и медицинским центром.
Новый сериал о Гарри Поттере снимут в новом мини-городе за £1 миллиард — со школой и медицинским центром.
Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье приняла участие в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Первая общая аудиенция нового понтифика запланирована на среду, 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии — высшими должностными лицами Ватикана.
Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье приняла участие в церемонии интронизации нового Папы Римского Льва XIV в Ватикане. Первая общая аудиенция нового понтифика запланирована на среду, 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии — высшими должностными лицами Ватикана.
Вступление Латвии в ЕС дал огромный толчок развитию экономики. В том числе потому, что инвесторы поверили в будущее страны, которая с тех пор проделала большой путь и вошла в число богатых государств, сказала экономист Инна Штейнбука в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Она подчеркнула: представление о том, что Латвия бедна — неверное, хотя «всегда хочется быть еще лучше, еще богаче».
Вступление Латвии в ЕС дал огромный толчок развитию экономики. В том числе потому, что инвесторы поверили в будущее страны, которая с тех пор проделала большой путь и вошла в число богатых государств, сказала экономист Инна Штейнбука в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Она подчеркнула: представление о том, что Латвия бедна — неверное, хотя «всегда хочется быть еще лучше, еще богаче».
На платформе Facebook опубликована фотография, на которой показано, как обустроена зона ожидания в Департаменте по делам гражданства и миграции.
На платформе Facebook опубликована фотография, на которой показано, как обустроена зона ожидания в Департаменте по делам гражданства и миграции.
Если Россия не согласится на перемирие, ее следует лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе с помощью санкций, заявила в понедельник журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с министром иностранных дел и вице-премьером Молдовы Михаем Попшоем.
Если Россия не согласится на перемирие, ее следует лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе с помощью санкций, заявила в понедельник журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с министром иностранных дел и вице-премьером Молдовы Михаем Попшоем.
Тело упавшего с лодки в Даугаву на Румбуле водителя неотложки Яниса Гайлитиса нашли 19 мая, спустя более двух недель поисков. Это подтвердила сестра жены Яниса Лаума Спрога-Янковича.
Тело упавшего с лодки в Даугаву на Румбуле водителя неотложки Яниса Гайлитиса нашли 19 мая, спустя более двух недель поисков. Это подтвердила сестра жены Яниса Лаума Спрога-Янковича.