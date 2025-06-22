«Иран ждёт или мир, или ещё более ужасные удары»: обращение президента США к нации

Трамп подтвердил, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. "Все слышали эти названия в течение многих лет, пока строилось это ужасное разрушительное предприятие, — заявил он. — Сегодня вечером я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим успехом. Иран должен «сейчас заключить мир». Иран «должен сейчас заключить мир», — заявляет президент США Дональд Трамп.

«Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо более масштабными, а для нас - гораздо более легкими», — говорит он.

«Иран ждет либо мир, либо трагедия, гораздо более страшная, чем та, которую мы наблюдали в последние восемь дней», – предупреждает Трамп.

«Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя ночь была самой сложной из всех и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не наступит в ближайшее время, мы нанесем точные, быстрые и умелые удары по остальным целям», – заявляет президент США.

Трамп заявляет, что тысячи людей были убиты бывшим военным командиром Ирана Касемом Сулеймани. «Я давно решил, что не позволю этому произойти, это не будет продолжаться».

Он также поздравляет Биньямина Нетаньяху, заявив, что они работали «командой», чтобы устранить эту «ужасную угрозу Израилю».

Послание Трампа Ирану: ведите переговоры или готовьтесь к новым ударам

Бернд Дебусманн из Вашингтона

Послание Трампа иранскому режиму было кратким, простым и прямым: садитесь за стол переговоров, или вас ждут новые удары.

«Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо более масштабными», — заявил он. «И гораздо более легкими».

В преддверии атак Трамп неоднократно — по крайней мере, публично — оставлял возможность для продолжения переговоров.

Теперь он по-прежнему оставляет путь открытым, но над руководством Ирана нависает угроза новых американских ударов.

«Будет либо мир, либо трагедия для Ирана, гораздо более масштабная, чем та, которую мы наблюдали в последние восемь дней», — сказал он.

Примечательно, что Трамп не упомянул прямо о возможности смены режима в Тегеране. Вместо этого он дал понять, что США считают операцию в основном завершенной. Но только в том случае, если Иран сядет за стол переговоров.

США перебросили в регион значительные военные силы, что, как отметил Трамп, свидетельствует о готовности США действовать чрезвычайно быстро, если президент примет такое решение.