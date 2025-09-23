Ипотека по-латвийски: квартира советской постройки. Большинство латвийцев продолжит жить там

По их данным, в 2025 году средний размер займа в Латвии оставался на 25–35% ниже, чем в Литве и Эстонии. Главная причина — более низкие цены на жильё, особенно на вторичный фонд. В Риге всё ещё можно приобрести серийные квартиры советского времени по 700–800 евро за квадратный метр, тогда как в Вильнюсе или Таллине это почти невозможно. Большинство сделок в Латвии составляют покупки стоимостью 40–60 тысяч евро.

В результате средний ежемесячный платёж по ипотеке в Латвии составляет 520 евро. В Литве — 680 евро, в Эстонии — 760 евро. При этом нагрузка на доходы жителей ниже: в Латвии ипотека «съедает» 38,7% доходов, в Эстонии — 44,9%, в Литве — 46,8%.

Банк связывает увеличение средней суммы с падением EURIBOR примерно на 2% по сравнению с началом 2024 года. Это сделало кредиты доступнее и позволило жителям чаще выбирать более дорогие квартиры или частные дома. Так, при займе в 100 000 евро на 30 лет ежемесячный платёж сократился на 28% — с 519 до 405 евро.

Анализ: несмотря на рост средних сумм, данные показывают, что латвийский ипотечный рынок во многом держится на покупке недорогого серийного жилья. Это отражает не столько предпочтения покупателей, сколько реальные пределы их платёжеспособности.