Инфляция любит кофе с картошкой. Годовая инфляция в феврале выросла до 3,7%

В то же время средний 12-месячный уровень потребительских цен в феврале вырос по сравнению с предыдущими 12 месяцами на 1,7%.

В феврале по сравнению с январем наиболее существенно повысились цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (+0,2 процентного пункта), транспортные товары и услуги (+0,2 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,1 процентного пункта), на отдых и культуру (+0,1 процентного пункта), а цены на одежду и обувь снизились на 0,1 процентного пункта.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали за месяц на 0,9%.

Наибольшее повышающее влияние в этой группе товаров оказали цены на свежие овощи (+7,1%). Дороже стали кофе (+3,5%) и растительное масло (+6,6%). По окончании акций выросли цены на хлеб (+2,2%), фруктовые и овощные соки (+5,4%), мясо птицы (+1,4%), картофель (+5,2%), свежие фрукты (+1,2%), консервированную, переработанную рыбу и морепродукты (+3,3%), макаронные изделия (+3,1%) и мясные продукты (+1,4%). В результате акций подешевели вяленое, соленое и копченое мясо (-2,5%), сыр и творог (-1,5%). Также снизились цены на свежую и охлажденную рыбу (-6,5%) и свинину (-0,9%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за месяц на 1,5%. Табачные изделия подорожали на 4,3%, а цены на алкогольные напитки не изменились.

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 1%. Средний уровень цен на обувь снизился на 2,6%, на одежду - на 0,5% из-за продолжающихся зимних распродаж.

В группе товаров и услуг, связанных с жильем, средний уровень цен за месяц вырос на 1,1%. Наиболее значительно за месяц выросли цены на электроэнергию (+3,6%). Дороже стали услуги по содержанию жилья (+3,2%), аренда (+1,9%) и сжиженный баллонный газ (+3,4%). Подешевели отопление (-0,7%) и твердое топливо (-1,1%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 1,1%, в основном за счет роста цен на топливо на 1,8%. Бензин подорожал на 2,5%, дизельное топливо - на 1,3%, автогаз - на 1,8%. Также подорожали пассажирские авиаперевозки.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за месяц на 1%.

В других группах товаров и услуг наиболее значительно выросли цены на бытовую химию и средства по уходу, дошкольное образование и проживание в пансионатах. Цены на фармацевтические препараты, средства личной гигиены и косметику снизились.

Наибольшее влияние на уровень потребительских цен в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,5 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,6 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,4 процентного пункта), здравоохранение (+0,3 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 5,7% по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее значительное влияние на повышение среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+20,5%). Также подорожали молочные продукты (+14%), в том числе сливочное масло (+29,2%), молоко (+12,2%), сыр и творог (+6,1%). Выросли цены на шоколад (+19,5%), мясо птицы (+7,4%), кондитерские изделия (+4,3%), растительное масло (+18,5%), хлеб (+2,2%), оливковое масло (+18,1%), консервированную и переработанную рыбу и морепродукты (+10,3%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1,8%), фруктовые и овощные соки (+8,3%), свежие овощи (+2%). Дешевле стали сахар (-24,1%), мука и зерновые продукты (-4,4%), свежая и охлажденная рыба (-7,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 8,4%, в том числе табачные изделия подорожали на 17,8 %, а алкогольные напитки - на 3,7%.

Средний уровень цен товаров и услуг, связанных с жильем, за год вырос на 1,5%. Наиболее значительно за год подорожала электроэнергия (+11,8%). Дороже стали услуги по управлению жильем (+8,3%), по содержанию и ремонту жилья (+10,4%), аренда (+6,8%), вывоз мусора (+10,4%), водоснабжение (+5,6%), баллонный газ (+11,8%) и услуги канализации (+6%). С другой стороны, подешевели отопление (-9,6%), природный газ (-9,2%) и твердое топливо (-5,9%).

В группе услуг здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4,4%.

В группе товаров и услуг связи цены выросли в среднем на 4,7%. Подорожали комплексные телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи и интернет.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,5%, при этом подорожали услуги по организации досуга и спорта, газеты и журналы, комплексные услуги отдыха, цветы, подписка на телевидение.

В группе разных товаров и услуг цены за год выросли на 3,4%. Основными факторами роста цен в этой группе стали повышение платы за проживание в пансионатах, рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты, оформление удостоверяющих личность документов, услуги по уходу за детьми. Дешевле стало автострахование.

В других группах наиболее значительно за год выросли цены на услуги общественного питания, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, дошкольное образование, чистящие средства и средства по уходу за домом. Снизились цены на пассажирские авиаперевозки, топливо (-1,1%), подержанные автомобили.