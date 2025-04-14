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Инфекция E.coli: могла ли зараза просочиться через сточные воды на молочном предприятии?

© LETA 14 апреля, 2025 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Вопреки обвинениям, высказанным в социальных сетях о якобы выявленных нарушениях в обращении с сточными водами на предприятии по производству молочной продукции "Straupe", представитель Государственной экологической службы (VVD) Айя Ялинска заявила, что в этом году VVD не получала жалоб от жителей на молочный завод "Straupe", и проверки на предприятии не проводились.

В прошлом году была проведена проверка очистных сооружений сточных вод, управляемых "Straupe", и нарушений в обращении со сточными водами и в работе очистных установок выявлено не было.

Ранее сообщалось, что в четверг на пресс-конференции, посвящённой эпидемиологическому расследованию случая инфекции энтерогеморрагической E.coli, генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис сообщил, что деятельность кооперативного общества молочников "Straupe" временно частично приостановлена в связи с обнаружением бактерии E.coli в пищевой продукции, а у нескольких работников предприятия была выявлена указанная инфекция.

Приостановлена работа фасовочной линии, на которой продукция вручную разливалась в многоразовые ёмкости. PVD приняла решение временно остановить эту производственную линию и не рекомендует употреблять данные продукты в пищу. Речь идёт о жидких продуктах в пластиковых контейнерах, например, молоке или сливках.

Предприятие поставляло эти продукты в 14 образовательных учреждений в период, когда в разных регионах Латвии несколько воспитанников этих учреждений заболели кишечной инфекцией, вызванной E.Coli. При проверках в пищеблоках дошкольных учреждений PVD брала образцы различных продуктов питания — молочных продуктов, мяса, фруктов, овощей и готовой еды — для лабораторных исследований.

Также в ходе проверок была получена информация о поставщиках продуктов, в том числе о кооперативе "Straupe". Образцы продукции, произведённой на этом предприятии, также были направлены в лабораторию для проверки на наличие веротоксигенной E. Coli.

На данный момент полученные результаты лабораторных исследований пищевых продуктов соответствуют нормам. В 2024 году "Straupe" достиг оборота в 9,637 миллиона евро, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом, однако прибыль предприятия составила 334 459 евро — на 1,3% меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные "Firmas.lv". Кооператив "Straupe" зарегистрирован в 1993 году. Он производит и продаёт молоко, пахту, йогурты, сыры и другую молочную продукцию.

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