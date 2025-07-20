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Индивидуальное обучение водителей с «белыми правами»: что хочет поменять Минсообщения

© LETA 20 июля, 2025 12:22

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Индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, то есть так называемые "белые права", смогут лица, достигшие возраста как минимум 24 лет и имеющие водительский стаж не менее пяти лет. Это предусмотрено разработанными Минсообщения поправками к Закону о дорожном движении, которые продвигаются на согласование на портале правовых актов.

Согласно нынешней редакции закона, обучать вождению индивидуально, не занимаясь коммерческой деятельностью, могут лица в возрасте от 18 лет и старше, имеющие водительский стаж не менее трех лет.

Кроме того, поправки предусматривают, что будущих водителей не смогут обучать лица, которых лишали водительских прав в течение последних пяти лет. Заниматься обучением также будет запрещено при наличии более семи пунктов учета нарушений.

Планируется, что лицо, которое занимается индивидуальным обучением, должно будет зарегистрироваться на платформе e-CSDD, при этом ему будет разрешено обучать не более трех водителей в год.

По мнению министерства, нынешнее урегулирование не может обеспечить, чтобы вождению обучали опытные и сознательные водители, поэтому необходимо ужесточить требования к тем, кто занимается индивидуальным обучением.

Обязанность регистрироваться на э-услугах, как предполагается, должна обеспечить, что водитель будет выполнять установленные требования, и облегчить контроль за их соблюдением.

Разрешение обучать индивидуально за год не более трех человек, считают в министерстве, должно исключить ситуации, когда инструкторы из автошкол, ведущие коммерческую деятельность, выдают ее за индивидуальное обучение.

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