Индиец сжёг жену, недовольный цветом её кожи: суд вынес приговор

Окружной судья города Удайпур Рахул Чоудхари объяснил смертный приговор тем, что убийство относится к категории «редчайших из редких» и является «преступлением против человечности». Адвокат Кишандаса заявил Би-би-си, что его клиент невиновен, и что они будут обжаловать приговор.

Убийство Лакшми и приговор, вынесенный в минувшие выходные, стали главными новостями в стране, где одержимость цветом кожи хорошо известна.

Согласно судебному постановлению, с которым ознакомилась Би-би-си, нападение на Лакшми произошло в ночь на 24 июня 2017 года.

В приговоре цитируются показания, которые она дала перед смертью полиции, врачам и судебным органам.

Лакшми сказала, что ее муж часто называл ее «кали», или темнокожей, и издевался над цветом ее кожи с момента их брака в 2016 году.

В ночь ее смерти Кишандас принес пластиковую бутылку с коричневой жидкостью — он сказал, что это препарат, который осветлит ее кожу.

Согласно показаниям, он нанес жидкость на ее тело, и когда она пожаловалась на запах кислоты, он поджег ее с помощью ароматической палочки. Когда кожа загорелась, Кишандас вылил на жену остаток жидкости и убежал.

Родители и сестра Кишандаса отвезли ее в больницу, где позже она скончалась.

«Не будет преувеличением сказать, что это душераздирающее жестокое преступление было совершено не только против Лакшми, но и против всего человечества», — заявил судья Чоудхари в своем постановлении.

По его словам, Кишандас «предал ее доверие» и проявил «чрезмерную жестокость, вылив на нее оставшуюся жидкость», когда ее уже охватило пламя.

«Это преступление, которое потрясает совесть человечества и которое невозможно даже представить в здоровом и цивилизованном обществе», — добавил судья в своем постановлении.

Прокурор Динеш Паливал назвал это постановление «историческим» и сказал Би-би-си, что надеется, что оно послужит «уроком для других членов общества».

«Молодая женщина в возрасте чуть за 20 лет была жестоко убита. Она была чьей-то сестрой, чьей-то дочерью, были люди, которые ее любили. Если мы не спасем наших дочерей, то кто же тогда?» — сказал он.

Паливал сообщил, что направил постановление в высший суд для подтверждения смертного приговора, но добавил, что у осужденного есть 30 дней на его обжалование.

Адвокат Кишандаса Сурендра Кумар Менария сказал Би-би-си, что смерть Лакшми была случайной, и что против его клиента, которому были предъявлены ложные обвинения, нет никаких доказательств.

Решение суда Удайпура вновь привлекло внимание к нездоровому предпочтению светлой кожи в Индии.

Девочек и женщин с более темным цветом кожи обзывают унизительными прозвищами и подвергают дискриминации, а продукты для осветления кожи приносят производителям миллиарды долларов. В брачных рубриках почти всегда подчеркивается цвет кожи, и более светлокожие невесты пользуются большим спросом.

В прошлом Би-би-си рассказывала о случаях самоубийств женщин, над которыми мужья издевались из-за темного цвета их кожи.