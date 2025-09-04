Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Индиец сжёг жену, недовольный цветом её кожи: суд вынес приговор

© BBC 4 сентября, 2025 17:42

Мир 0 комментариев

Суд в Индии приговорил к смертной казни мужчину, сжегшего заживо свою жену из-за цвета ее кожи. В своих показаниях перед смертью Лакшми сказала, что ее муж Кишандас «постоянно издевался над ней из-за темного цвета кожи».

Окружной судья города Удайпур Рахул Чоудхари объяснил смертный приговор тем, что убийство относится к категории «редчайших из редких» и является «преступлением против человечности». Адвокат Кишандаса заявил Би-би-си, что его клиент невиновен, и что они будут обжаловать приговор.

Убийство Лакшми и приговор, вынесенный в минувшие выходные, стали главными новостями в стране, где одержимость цветом кожи хорошо известна.

Согласно судебному постановлению, с которым ознакомилась Би-би-си, нападение на Лакшми произошло в ночь на 24 июня 2017 года.

В приговоре цитируются показания, которые она дала перед смертью полиции, врачам и судебным органам.

Лакшми сказала, что ее муж часто называл ее «кали», или темнокожей, и издевался над цветом ее кожи с момента их брака в 2016 году.

В ночь ее смерти Кишандас принес пластиковую бутылку с коричневой жидкостью — он сказал, что это препарат, который осветлит ее кожу.

Согласно показаниям, он нанес жидкость на ее тело, и когда она пожаловалась на запах кислоты, он поджег ее с помощью ароматической палочки. Когда кожа загорелась, Кишандас вылил на жену остаток жидкости и убежал.

Родители и сестра Кишандаса отвезли ее в больницу, где позже она скончалась.

«Не будет преувеличением сказать, что это душераздирающее жестокое преступление было совершено не только против Лакшми, но и против всего человечества», — заявил судья Чоудхари в своем постановлении.

По его словам, Кишандас «предал ее доверие» и проявил «чрезмерную жестокость, вылив на нее оставшуюся жидкость», когда ее уже охватило пламя.

«Это преступление, которое потрясает совесть человечества и которое невозможно даже представить в здоровом и цивилизованном обществе», — добавил судья в своем постановлении.

Прокурор Динеш Паливал назвал это постановление «историческим» и сказал Би-би-си, что надеется, что оно послужит «уроком для других членов общества».

«Молодая женщина в возрасте чуть за 20 лет была жестоко убита. Она была чьей-то сестрой, чьей-то дочерью, были люди, которые ее любили. Если мы не спасем наших дочерей, то кто же тогда?» — сказал он.

Паливал сообщил, что направил постановление в высший суд для подтверждения смертного приговора, но добавил, что у осужденного есть 30 дней на его обжалование.

Адвокат Кишандаса Сурендра Кумар Менария сказал Би-би-си, что смерть Лакшми была случайной, и что против его клиента, которому были предъявлены ложные обвинения, нет никаких доказательств.

Решение суда Удайпура вновь привлекло внимание к нездоровому предпочтению светлой кожи в Индии.

Девочек и женщин с более темным цветом кожи обзывают унизительными прозвищами и подвергают дискриминации, а продукты для осветления кожи приносят производителям миллиарды долларов. В брачных рубриках почти всегда подчеркивается цвет кожи, и более светлокожие невесты пользуются большим спросом.

В прошлом Би-би-си рассказывала о случаях самоубийств женщин, над которыми мужья издевались из-за темного цвета их кожи.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать