Имя у него говорящее — Джихад: установлен террорист, напавший на евреев в Манчестере

"Мы можем подтвердить, что в настоящее время под стражей находятся три подозреваемых, которые были арестованы по подозрению в совершении, подготовке террористических актов и подстрекательстве к ним", - говорится в заявлении полиции. Уточняется, что речь идет о двух мужчинах в возрасте около 30 лет и о женщине в возрасте около 60 лет.

Нападение на синагогу в Манчестере

Утром 2 октября неизвестный мужчина наехал в автомобиле на людей, а затем напал на них с ножом близ синагоги Хитон-Парк в Манчестере.

Нападение произошло в один из главных еврейских праздников - Йом-Кипур. В результате нападения, по уточненным данным, погибли два человека. Еще трое получили тяжелые ранения. В полиции подчеркнули, что в синагоге в момент нападения находилось "большое количество людей". Нападавший был застрелен полицией спустя семь минут после поступления первого сигнала тревоги и, таким образом, стал третьей жертвой трагедии.

Кир Стармер призвал к борьбе с антисемитизмом

После нападения на синагогу в Манчестере премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к решительной борьбе с антисемитизмом. "Ненависть к евреям не является чем-то новым, но она снова усиливается. И Великобритания должна победить ее еще раз", - подчеркнул он в телеобращении. При этом он заверил членов еврейских общин королевства, что будет делать "все, что в его силах", чтобы "обеспечить им безопасность, которую они заслуживают".

Из-за случившегося Стармер досрочно прервал свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Еще до своего возвращения в Великобританию он распорядился усилить полицейскую охрану синагог в стране.

Король Великобритании Карл III заявил, что он и королева-консорт Камилла "глубоко потрясены и опечалены ужасным терактом в Манчестере, особенно в такой важный для еврейской общины день".

Тем временем Центральный совет евреев в Германии после нападения на синагогу в Манчестере призвал всех евреев ФРГ к солидарности со всеми евреями в Великобритании. "Это нападение вызывает у нас глубокую скорбь и потрясение, - заявил глава организации Йозеф Шустер (Josef Schuster) вечером 2 октября в Берлине. - Наши мысли с жертвами, их родными и всеми пострадавшими".