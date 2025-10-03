Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Имя у него говорящее — Джихад: установлен террорист, напавший на евреев в Манчестере

© Deutsche Welle 3 октября, 2025 11:09

Мир 0 комментариев

Полиция идентифицировала напавшего на синагогу в Манчестере как 35-летнего британского подданного сирийского происхождения по имени Джихад аш-Шами. Кроме того, в четверг, 2 октября, она сообщила о задержании еще троих подозреваемых в причастности к деянию, которое власти Соединенного Королевства классифицировали как теракт.

"Мы можем подтвердить, что в настоящее время под стражей находятся три подозреваемых, которые были арестованы по подозрению в совершении, подготовке террористических актов и подстрекательстве к ним", - говорится в заявлении полиции. Уточняется, что речь идет о двух мужчинах в возрасте около 30 лет и о женщине в возрасте около 60 лет.

Нападение на синагогу в Манчестере

Утром 2 октября неизвестный мужчина наехал в автомобиле на людей, а затем напал на них с ножом близ синагоги Хитон-Парк в Манчестере.

Нападение произошло в один из главных еврейских праздников - Йом-Кипур. В результате нападения, по уточненным данным, погибли два человека. Еще трое получили тяжелые ранения. В полиции подчеркнули, что в синагоге в момент нападения находилось "большое количество людей". Нападавший был застрелен полицией спустя семь минут после поступления первого сигнала тревоги и, таким образом, стал третьей жертвой трагедии.

 Кир Стармер призвал к борьбе с антисемитизмом

После нападения на синагогу в Манчестере премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал к решительной борьбе с антисемитизмом. "Ненависть к евреям не является чем-то новым, но она снова усиливается.  И Великобритания должна победить ее еще раз", - подчеркнул он в телеобращении. При этом он заверил членов еврейских общин королевства, что будет делать "все, что в его силах", чтобы "обеспечить им безопасность, которую они заслуживают".

Из-за случившегося Стармер досрочно прервал свое участие в саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Еще до своего возвращения в Великобританию он распорядился усилить полицейскую охрану синагог в стране.

Король Великобритании Карл III заявил, что он и королева-консорт Камилла "глубоко потрясены и опечалены ужасным терактом в Манчестере, особенно в такой важный для еврейской общины день".

Тем временем Центральный совет евреев в Германии после нападения на синагогу в Манчестере призвал всех евреев ФРГ к солидарности со всеми евреями в Великобритании. "Это нападение вызывает у нас глубокую скорбь и потрясение, - заявил глава организации Йозеф Шустер (Josef Schuster) вечером 2 октября в Берлине. - Наши мысли с жертвами, их родными и всеми пострадавшими".

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

