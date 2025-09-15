ИИ возьмёт под контроль Валмиеру с помощью дронов и камер

Дроны по заранее заданным маршрутам будут осматривать подведомственные территории, стратегические объекты, места массовых мероприятий, труднодоступные зоны, а также прибрежные территории рек и озёр. Полученные материалы в реальном времени проанализирует искусственный интеллект, который сможет выявлять угрозы и аномалии.

«Отдельные поездки патрулей заменят обследования с помощью дронов — это позволит сэкономить топливо и время», — пояснили в самоуправлении.

До конца 2029 года Валмиерская дума планирует добиться экономии энергии не менее чем на 10 %, около 21 мегаватт-часа. Общая стоимость проекта «Видземcкий сокол» составляет 1,22 млн евро, из которых 85 % профинансирует Европейский фонд регионального развития, а 15 % покроет муниципалитет.